El mercado de pases sigue moviéndose en Atlético Tucumán, mientras la pretemporada no se detiene en el José Salmoiraghi.

Finalmente se confirmó la salida de Javier Toledo que se suma a la lista de bajas del Decano. El delantero tuvo su último entrenamiento y se despidió del plantel. Su destino estaría en Paraguay.

“De común acuerdo decidimos no continuar y el club me liberó. La he pasado muy bien desde el primer día que llegué me han tratado excelente. Hice muchos amigos en Tucumán. La gente en la calle me hizo saber el cariño y estoy muy agradecido”, dijo Toledo, en su última rueda de prensa en la provincia.

La novela sigue

Días atrás, los hinchas Decanos perdieron las esperanzas cuando salió la noticia de la renovación del “Pulga” Rodríguez con Colón de Santa Fe. Pero en las últimas horas la historia tomó otro rumbo y el simoqueño volverá a vestir la celeste y blanca para la próxima temporada en la Liga Profesional de Fútbol.

Una vez que el presidente Mario Leito vuelva de Buenos Aires, se hará oficial la llegada del simoqueño con un contrato de dos años y medio.

¿Será con final feliz la gran novela entre el delantero y Atlético?

En su cuenta de Instagram, el “Pulga” posteó un “simplemente gracias Pueblo Sabalero” con una foto con la camiseta de Colón. La misma fue borrada a los pocos minutos.

El "Pulga" se despidió de Colón y luego borró la publicación. Instagram: @SoyDecano.

Por lo pronto, se espera que el día sábado, cuando el equipo de Omar De Felippe juegue el amistoso con Central Córdoba, Rodríguez esté presente en el José Fierro.

¿Pegan la vuelta?

En las últimas horas tomó fuerza el posible retorno de Cristian “El Polaco” Menéndez a 25 de Mayo y Chile. El atacante quedó libre del Everton de Chile.

Otro que pica en punta es David Barbona. Ambos son jugadores muy queridos por la parcialidad albiceleste que ya se ilusiona con sus retornos.