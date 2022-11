Violencia de Genero en Tres Arroyos: ¿aumento de casos?

Un informe realizado por el Observatorio de violencias de género “Ahora sí nos ven” publicado el 1 de septiembre de 2022 concluyó que en Argentina, una mujer es asesinada por razones de género cada 36 horas y que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022 se produjeron 164 asesinatos por razones de género.

Según datos publicados en la página Argentina.gob.ar tomando como fuente las tres sedes de la línea 144, entre enero y junio de 2022, se recibieron 63.202 comunicaciones a la línea 144.

En Tres Arroyos desde el 15 de octubre hasta el 23 de noviembre tomaron estado público 10 casos de violencia de género que van desde violaciones a medidas cautelares, amenazas, golpes y lesiones.

El detalle de los partes policiales recibidos por Vía Tres Arroyos es el siguiente:

15 de octubre: aprehendido por violar una medida cautelar y por agresión. 23 de octubre: Un hombre roció con líquido inflamable a su mujer e hijos y los amenazó de muerte. 23 de octubre: aprehendido por no respetar una medida cautelar. 23 de octubre: aprehendido por amenazas a su ex pareja e ingreso a su vivienda. 25 de octubre: aprehendido por lesiones. 25 de octubre: aprehendido por lesiones. 18 de noviembre: aprehendido por lesiones. 18 de noviembre: aprehendido por golpes. 19 de noviembre: aprehendido por no respetar una medida cautelar. 23 de noviembre: aprehendido por lesiones.

A estos casos hay que sumarle 7 denuncias realizadas entre el 6 de julio y el 5 de septiembre de índole similares, siempre mencionando los casos referidos a través de partes policiales, lo cual no descarta la existencia de otros que no han tomado estado público.

Vía Tres Arroyos (VTA) dialogó con Rocio Liebana y Verónica Perticarari, abogadas del Grupo Construyendo para conocer la situación en la ciudad.

Vale aclarar que Construyendo no es un lugar de denuncia, allí se reciben consultas sin denuncia previa. Es un grupo interdisciplinario con abogadas y psicólogas para ir acompañando, brindando apoyo y guiando a las víctimas para que se asesore e ir preparándola para el momento en que se sienta dispuesta y en condiciones de realizar la denuncia formal.

Construyendo Tres Arroyos Foto: Construyendo Tres

VTA: ¿Hay más casos de violencia de género en Tres Arroyos?

“Lo que nosotros vemos es que por un lado, por suerte, el tema se habla y la gente se anima a denunciar. Por ahí los casos siempre fueron los mismos, pero ahora está más en boca de todos y la gente puede denunciar con más facilidad. El tema sigue en auge, sigue en pie y tenemos que seguir la lucha entre todos”.

VTA: ¿Cómo se tratan los casos en Tres Arroyos?

“Hoy hay una red armada de diferentes instituciones que tienen el poder de resolver estos casos, porque nosotros en realidad lo que hacemos es un acompañamiento que va más allá de la resolución o de lo que puede pasar con esa situación de violencia”.

“Lo que se ha logrado en Tres Arroyos es algo que no se da en todas las ciudades como, por ejemplo, tener el hogar de protección, una fiscalía especializada en género que trabaja muy bien y que le da un marco importante a estas temáticas para ser tratados como deben ser, no como cualquier otro delito, sino con una atención diferente. Si las situaciones de violencia de género es un delito por el cual hay una cantidad tan grande de denuncias, merece una atención diferente”.

“Esa posibilidad la da la Fiscalía Especializada en Género, al igual que el Juzgado de Familia que cumple también su función. Antes tampoco hubiésemos tenido esa posibilidad con el Juzgado Civil que es una materia que trabaja muchísimas más cuestiones y el Juzgado de Familia tiene una mirada para poder trabajar estos temas”.

“Eso no implica que estas instituciones tengan que trabajar solas, se necesita el acompañamiento, qué es lo que nosotros tratamos de mantener, es lo que sostenemos porque creemos que es una pata de todo”.

Construyendo Tres Arroyos Foto: Construyendo Tres

VTA: En los últimos días nos llamó poderosamente la atención la cantidad de aprehensiones por violencia de género que tomaron estado público en Tres Arroyos que pueden ir desde 48 horas a 15 días ¿eso funciona así?

“Cada situación es diferente y hay miles de posibilidades que se puedan dar, pero la realidad es que cuando ocurre una aprehensión ocurre porque hay una situación en ese momento porque alguien hizo un llamado a la policía, ya sea la misma persona que está sufriendo esa situación de violencia o algún vecino, familiar o alguien que toma conocimiento y llama instantáneamente”.

“Esa aprehensión después debe ser ratificada, es decir, debe ser tomada la declaración a quien sufrió esa violencia, porque al principio es un llamado anónimo sobre algo que está pasando en un momento exacto y al llegar al lugar tiene que haber una situación”.

“Si eso no sucede, si cuando se llega al lugar ‘está todo bien’, es muy poco probable que la policía se lleve aprehendido a alguna persona”.

“Si hay alguna situación de conflicto en la cual la policía debe intervenir se procede a la aprehensión pero después tiene que haber una declaración de las personas que sufrió la violencia que ratifique el hecho”.

“Si eso no sucede, esa persona obviamente queda en libertad, dependiendo de algunas cuestiones, por ejemplo, que no tenga antecedentes ente otras cosas”

BOTÓN ANTIPÁNICO. Imagen ilustrativa (Sergio Cejas/Archivo).

VTA: ¿Sirve el botón anti pánico o las medidas cautelares?

Las medidas de restricción y el botón anti pánico, la función que tienen es poner un límite, obviamente que de todos los casos que hay de violencia habrá agresores que ese límite no les sirve, pero en la mayoría de los casos sí funciona”.

“Es claro que la Medida Cautelar por sí sola no funciona, es muy importante también el acompañamiento a esa persona que pide la medida. Es importante saber que implica”.

“Posteriormente a la Medida Cautelar tiene que haber un acompañamiento y una explicación de los pasos a seguir por la víctima, por ejemplo, cuando el agresor manda un mensaje, no hay que contestarlo, la medida implica no contacto de ningún tipo, ese es el límite, pero a veces ese límite se corre ya sea por parte del agresor o de la víctima y es ahí donde las medidas cautelares dejan de surgir efecto”.

“Obviamente que hay agresores que no respetan ningún límite, ni legal, ni los frena el hecho de haber estado detenido, pero en la mayoría de los casos funciona y calma la situación hasta que la persona agredida se fortalezca de alguna manera para afrontar la situación”.

“Por eso creemos que el trabajo de acompañamiento de Construyendo es fundamental, porque es durante todo el proceso, no solamente hasta que se hace la denuncia sino también durante el después”.

“Para alguien que sufre violencia no es un proceso sencillo enfrentar todo por eso es importante el acompañamiento de nuestros profesionales particulares, de la familia, de amigos o de quien sea. El entorno de la persona que sufre violencia es fundamental para que pueda salir”.

VTA: Si hablamos de igualdad de género, también podemos pensar que el hombre sufre, quizás en menor medida violencia de género. ¿Se da Tres Arroyos?

“Sí, pero en muchísima menor medida. En nuestros años de trabajo son contados con la mano la cantidad de casos de hombres que sufrieron violencia, puede suceder que por una cuestión de machismo no se cuente, no descartamos que haya casos de ese tipo pero en la sociedad en general en cuestiones de magnitud no se compara con la violencia hacia la mujer”.

VTA: ¿Existe algún tipo de organización que brinde ayuda al violento?, si es que la violencia se entiende como una patología de base que hay que resolver.

Hay un dispositivo grupal para hombres que ejercen violencia desde hace tres años en la Secretaría, lógicamente que todo está judicializado.

VTA: ¿De qué manera se pueden acercar ustedes?

Si sos víctima de violencia o si sabés de alguien que está siendo víctima de violencia, se pueden comunicar al 15 55 55 83 o a través de las redes sociales: Facebook, Grupo Construyendo Tres Arroyos e Instagram Grupo Construyendo_TSAS.

Además, como no tenemos una sede fija actualmente estamos atendiendo en avenida Constituyentes 442 los jueves por la tarde.