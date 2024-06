La suerte es loca, le toca a quien le toca, pero a veces se encapricha y quiere a toda costa que sea para vos, si o si.

Milagros Cirone es de Tres Arroyos. Navegando por sus redes sociales se topó con una publicidad de Rexona donde promocionaba un concurso para asistir a la Copa América que se disputará en unos días en Estados Unidos. Completó el Formulario, respondió las preguntas y prácticamente se olvidó del tema.

El jueves pasado la llamaron por teléfono de un 011, números que según afirma, jamás atiende, pero esta vez, quizás por instinto lo hizo y la suerte estuvo de su lado, mucho más de lo que ella creía.

Era el organizador de Rexona, la empresa que promocionaba el concurso, y Milagros era la convocada Nº 14 porque los ganadores anteriores por distintos motivos, no podían viajar, por lo cual, las llamadas de la empresa continuaban realizándose hasta dar con los tres ganadores.

Una tresarroyense ganó un concurso y viajará a ver dos partidos de la Copa América en Estados Unidos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Me llamaron el día jueves de un 011, que nunca atiendo esos números. Me dijeron que hablaba el organizador de Rexona. Fui la suplente Número 14, a muchos que llamaron o no tenían Visa para Estados Unidos, o no le daban los días en el trabajo o no habían atendido el teléfono”.

“El premio es un viaje todo incluido con Hoteles, pasajes aéreos, traslados y dos partidos: uno en Nueva York el 25 de junio y el otro en Miami el 29. Son en total 10 días, nos vamos el 21 y volvemos el 30″.

Milagros mencionó que irá acompañada de una tía.

“Hace un año me hice la Visa para Estados Unidos porque mi sueño siempre fue conocer Nueva York y ahora se me dio” – finalizó.