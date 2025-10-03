Tres Arroyos: Agenda Cultural del fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la Agenda Cultural del fin de semana.
Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320
Viernes 3: Muestra “Reflejos: exposición de alumnos de la EESN Nº 1 - 19:30 horas.
Viernes 3: Mostrar Algo - Taller de Gestión para artistas visuales - Coordinan Paula Jaureguiberryy María Menegazzo de la Escuela de Arte de Tandil - 10 horas.
EXPO ART 2025
SÁBADO 4 DE OCTUBRE:
11 horas: Apertura: expositores toda la jornada
17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González
19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández
21 horas: Cierre de jornada expositores
DOMINGO 5 DE OCTUBRE
11 horas: Apertura expositores toda la jornada
18.30 horas: Desfile
19.30 horas: Luciana Quiroga
20 horas: Cierre de jornada expositores
----------
Mubata - Avenida Moreno 232
Viernes 3: apertura Exposición “Reconstrucción de las memorias”, de la artista Silvia Goltzman - 20 horas.
----------
Museo Mulazzi - avenida San Martín
Viernes 3: Café Literario, un recorrido por la vida de Isabel Allende - de 18:30 a 20 horas - Valor: $5000.
----------
La Casona - avenida Rivadavia 641
Viernes 3: 4ta edición de La Sudestada: exposiciones, música y danza.
Sábado 4: 4ta edición de La Sudestada: Exposiciones, música y danza
Domingo 5: 4ta edición de La Sudestada: Exposiciones, música y danza - Cronograma de los tres días HACIENDO CLIC ACÁ
----------
Centro Vasco - Mitre 240
Sábado 4: Cena 26º aniversario Centro Vasco Hiru Erreka - Entradas $ 25.000 - reservas al 2983-646318.
----------
Plaza España
Domingo 5: Fiesta de la Virgen del Pilar - artesanos, emprendedores, música y espectáculos - desde las 10 horas - cronograma completo HACIENDO CLIC ACÁ
----------
Calle 9 de julio del 0 al 100
Sábado 4: Emprende: Juegos, música, espectáculos, inflables - desde las 15 horas.