Tres Arroyos: Agenda Cultural del fin de semana

Todas las actividades para los días 3, 4 y 5 de octubre.

3 de octubre de 2025,

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Viernes 3: Muestra “Reflejos: exposición de alumnos de la EESN Nº 1 - 19:30 horas.

Viernes 3: Mostrar Algo - Taller de Gestión para artistas visuales - Coordinan Paula Jaureguiberryy María Menegazzo de la Escuela de Arte de Tandil - 10 horas.

EXPO ART 2025

SÁBADO 4 DE OCTUBRE:

11 horas: Apertura: expositores toda la jornada

17.30 horas: Dance Studio “Jannan” dirigido por Jennifer González

19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Príncipe y Susana Fernández

21 horas: Cierre de jornada expositores

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

11 horas: Apertura expositores toda la jornada

18.30 horas: Desfile

19.30 horas: Luciana Quiroga

20 horas: Cierre de jornada expositores

----------

Mubata - Avenida Moreno 232

Viernes 3: apertura Exposición “Reconstrucción de las memorias”, de la artista Silvia Goltzman - 20 horas.

----------

Museo Mulazzi - avenida San Martín

Viernes 3: Café Literario, un recorrido por la vida de Isabel Allende - de 18:30 a 20 horas - Valor: $5000.

----------

La Casona - avenida Rivadavia 641

Viernes 3: 4ta edición de La Sudestada: exposiciones, música y danza.

Sábado 4: 4ta edición de La Sudestada: Exposiciones, música y danza

Domingo 5: 4ta edición de La Sudestada: Exposiciones, música y danza - Cronograma de los tres días HACIENDO CLIC ACÁ

----------

Centro Vasco - Mitre 240

Sábado 4: Cena 26º aniversario Centro Vasco Hiru Erreka - Entradas $ 25.000 - reservas al 2983-646318.

----------

Plaza España

Domingo 5: Fiesta de la Virgen del Pilar - artesanos, emprendedores, música y espectáculos - desde las 10 horas - cronograma completo HACIENDO CLIC ACÁ

----------

Calle 9 de julio del 0 al 100

Sábado 4: Emprende: Juegos, música, espectáculos, inflables - desde las 15 horas.

