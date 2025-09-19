Tres Arroyos. cronograma de actividades para la Fiesta de la Vírgen del Pilar

El domingo 5 de octubre se desarrollará en la Plaza España, la ya tradicional Fiesta de la Virgen del Pilar, que desde hace ya algunos años, organiza la Colectividad Española de Tres Arroyos.

A continuación te presentamos el cronograma de actividades previsto para la ocasión:

PROGRAMA 5 DE OCTUBRE

10 horas: Celebración de la Santa Misa en Honor a la Virgen del Pilar en la Capilla del Colegio Jesús Adolescente.

11 horas: Procesión por las calles de la ciudad, pasando por Colegio Jesús Adolescente, Club Español y Clínica Hispano.

11:30 horas: Llegada a Plaza España. Ofrendas florales. Podés traer un plantín ofrenda para La Virgen, será plantado en la Plaza España -Apertura patio de artesanos y emprendedores.

12:30 horas: Apertura patio de comidas típicas.

14:30 horas: Acto Protocolar y bendición por el Décimo Primer Aniversario de la Fiesta en Honor a la Virgen del Pilar.

15 horas: Espectáculos artísticos.

Artesanos y emprendedores

Desde la organización también informan que se encuentra abierta la inscripción para reservar puesto en la Fiesta de la Virgen.

El valor del stand es de $16000.- Reserva por pago anticipado 50% del total, abonando en la Sede, H. Yrigoyen 468, Lunes a Viernes de 17 a 20 horas o por transferencia (Whatsapp 2983 603806).

El stand puede armarse a partir de las 09 horas del día del evento, cada expositor deberá llevar mesas y sillas que precisen.