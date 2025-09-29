Tres Arroyos: 4ta edición de La Sudestada

Vuelve La Sudestada a Tres Arroyos, celebrando su 4 edición. Una propuesta que enlaza lo mejor del arte popular bonaerense con exponentes de los oficios tradicionales, la música y la danza.
Con la presencia de más de 24 maestros artesanos de la provincia el viernes 3 de octubre a lás 19 horas se inaugurá la muestra de alfarería, platería, soguería y telar.
Cabe destacar que se trata de reconocidos y multipremiados artistas de cada uno de los rubros.
Estarán visitandonos y exponiendo en el Centro Cultural La Casona:
Alfarería: Adriana Martinez, Carolina Blanco de Barro Viajero, Marina Barro, Grupo Nómades.
Platería: Gabriel Condurso, Federico James, Jano Chasman, Pamela Vitale, Miguel Ugalde y Marcelo Papasidero.
Telar: Gregorio Baratoff, Angie Funes, Marta Francisco, Gladys Genes y Gustavo Cuda
Soguería: Nicolas Kroll, Martín Theill, Marximiliano Martínez di Pace, Agustín Flores y Pampa Zarich.
Los días sábado y domingo la muestra permanecerá abierta al público,con entrada libre y gratuita, desde las 10 a las 21 horas cuando se inicia el escenario peñero en el patio de La Casona.
Charlas
Están previstas distintas charlas que se desarrollarán el sábado 4.
11 horas: “Trenzas y Redes arqueológicas” a Cargo de Gladys Genes (docente e investigadora ETARF).
19 horas: “La Platería: Arte y Tradición. Pasado presente y futuro” a Cargo de Roberto Vega Andersen (curador y especialista de arte popular, periodista, investigador).
El domingo 5 desde las 11 horas en la Biblioteca Popular José Ingenieros (Bolivar 132) “de Hornos y Horneadas” charla taller a cargo de Adriana Martínez (alfarera, docente, coordinadora de grupos alfareros, integrante de Cooperatival Olleras)
Taller de telar
El viernes 3 de octubre a partir de 14 a 17 horas se desarrollará el taller de telar mapuche a cargo del.prestigioso maestro Gregorio Baratoff, quien abordará la técnica de “Urdimbre Complementaria o Tubular” (pampa).
El mismo continuará el sábado 4 de 15 a 18 horas en la sede del Centro Cultural La Casona, Rivadavia 641.
Este taller es arancelado y requiere de inscripción previa al 2983 418152.
Primer Certamen de Danza: “Raíces Bonaerenses”
Con una importante convocatoria el sábado 4 se estará desarrollando el primer certamen provincial de danzas tradicionales bonaerenses a partir de las 11 horas.
Se presentan escuelas de danza y ballets de nuestra ciudad y la provincia.
El certamen será evaluado por importantes y reconocidos jurados.
La premiacion se realizará en el escenario del sábado 4 a partir de las 21 horas y los ganadores harán su presentación.
Patios peñeros
Durante los tres días de encuentro, a partir de las 21 horas se enciende el escenario de La Sudestada con destacados artistas de la música y la danza de nuestra ciudad: Pancho Santarén, El Caldén, La Guitarreada de La Casona, Musiqueros, Del Giorgio Trio, Los Scarabajos, Novo Tempo, La Sabro, Ballet Municipal, Rocío Tossetti y Kumaras, Cerro 7 Colores, Arrullo.
Acompañarán artistas populares reconocidos en todo el país: Seba Cayre y Javi Caminos y Tierra Negra.
Las entradas están a la venta en la Biblioteca Popular José Ingenieros (Bolivar 132) de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19.