Tres Arroyos: 4ta edición de La Sudestada

Vuelve La Sudestada a Tres Arroyos, celebrando su 4 edición. Una propuesta que enlaza lo mejor del arte popular bonaerense con exponentes de los oficios tradicionales, la música y la danza.

Con la presencia de más de 24 maestros artesanos de la provincia el viernes 3 de octubre a lás 19 horas se inaugurá la muestra de alfarería, platería, soguería y telar.

Cabe destacar que se trata de reconocidos y multipremiados artistas de cada uno de los rubros.

Estarán visitandonos y exponiendo en el Centro Cultural La Casona:

Alfarería: Adriana Martinez, Carolina Blanco de Barro Viajero, Marina Barro, Grupo Nómades.

Platería: Gabriel Condurso, Federico James, Jano Chasman, Pamela Vitale, Miguel Ugalde y Marcelo Papasidero.

Telar: Gregorio Baratoff, Angie Funes, Marta Francisco, Gladys Genes y Gustavo Cuda

Soguería: Nicolas Kroll, Martín Theill, Marximiliano Martínez di Pace, Agustín Flores y Pampa Zarich.

Los días sábado y domingo la muestra permanecerá abierta al público,con entrada libre y gratuita , desde las 10 a las 21 horas cuando se inicia el escenario peñero en el patio de La Casona.

4ta Edición de La Sudestada

Charlas

Están previstas distintas charlas que se desarrollarán el sábado 4.

11 horas: “Trenzas y Redes arqueológicas” a Cargo de Gladys Genes (docente e investigadora ETARF).

19 horas: “La Platería: Arte y Tradición. Pasado presente y futuro” a Cargo de Roberto Vega Andersen (curador y especialista de arte popular, periodista, investigador).

El domingo 5 desde las 11 horas en la Biblioteca Popular José Ingenieros (Bolivar 132) “de Hornos y Horneadas” charla taller a cargo de Adriana Martínez (alfarera, docente, coordinadora de grupos alfareros, integrante de Cooperatival Olleras)

Taller de telar

El viernes 3 de octubre a partir de 14 a 17 horas se desarrollará el taller de telar mapuche a cargo del.prestigioso maestro Gregorio Baratoff, quien abordará la técnica de “Urdimbre Complementaria o Tubular” (pampa).

El mismo continuará el sábado 4 de 15 a 18 horas en la sede del Centro Cultural La Casona, Rivadavia 641.

Este taller es arancelado y requiere de inscripción previa al 2983 418152.

Primer Certamen de Danza: “Raíces Bonaerenses”

Con una importante convocatoria el sábado 4 se estará desarrollando el primer certamen provincial de danzas tradicionales bonaerenses a partir de las 11 horas.

Se presentan escuelas de danza y ballets de nuestra ciudad y la provincia.

El certamen será evaluado por importantes y reconocidos jurados.

La premiacion se realizará en el escenario del sábado 4 a partir de las 21 horas y los ganadores harán su presentación.

Patios peñeros

Durante los tres días de encuentro, a partir de las 21 horas se enciende el escenario de La Sudestada con destacados artistas de la música y la danza de nuestra ciudad: Pancho Santarén, El Caldén, La Guitarreada de La Casona, Musiqueros, Del Giorgio Trio, Los Scarabajos, Novo Tempo, La Sabro, Ballet Municipal, Rocío Tossetti y Kumaras, Cerro 7 Colores, Arrullo.

Acompañarán artistas populares reconocidos en todo el país: Seba Cayre y Javi Caminos y Tierra Negra.

Las entradas están a la venta en la Biblioteca Popular José Ingenieros (Bolivar 132) de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19.