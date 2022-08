Torneo Clausura de Básquet de Tres Arroyos: Triunfos de Club de Pelota, Sarmiento y Quilmes

Este viernes se disputó la fecha Nº 11 del Torneo Clausura de Básquet de Primera División de Tres Arroyos y Sarmiento de Coronel Suarez se convirtió en el nuevo líder de la tabla general al vencer, de local, por 90 a 85 a Argentino Junior, sub campeón del apertura.

Es el segundo triunfo en fila de los dirigidos por Javier Escur, que les permitió escalar a la cima del torneo y recuperar el nivel de juego que lo convirtió en años anteriores en uno de los grandes protagonistas de la competencia.

SARMIENTO (90): Carricajo 13, Ferraro 18, Kloster 24, Verdechia 2 y R. Escur 14 (fi); Krenz 4, Ilekis 6, Ger 7, López 2 y Hoffman. DT: Javier Escur.

ARGENTINO (85): Domínguez 3, Acosta 21, Gonzalía 10, Moyano 5 y Danzey 32 (fi); Frapiccini 7, Gianelli 6, López 1, Alba y Martínez. DT: Gabriel Colamarino. Se retiraron por cinco faltas personales, Domínguez y Moyano.

Parciales: Sarmiento 28-Argentino 17, 49-34 y 68-59.

Árbitros: Lucas Bianco y Sebastián Anta.

Cancha: Sarmiento.

Torneo Clausura de Básquet de Tres Arroyos: Sarmiento derrotó a Argentino y es el nuevo puntero. Foto: Facebook: Zona naranja TA

Quilmes se quedó con el clásico barrial

El cervecero logró un gran triunfo de visitante por 81 a 76 y cortó la racha de triunfos que arrastraba Huracán, campeón del Apertura.

En el inicio Huracán se mostró mejor en el ataque, dominando la pintura y con efectividad desde la línea de tres y aprovechaba la ventaja que le daba un equipo cervecero lento en la defensa e indeciso en ataque.

En el segundo tiempo todo cambió. Huracán perdió la efectividad desde los tres puntos y dependió en sus ataques de lo que pudiese ejecutar Bayúgar que no estuvo bien acompañado en la ofensiva por el resto del equipo.

Quilmes ajustó la marca, y en el ataque aparecieron Muñoz y Franssen quienes, acompañados por el siempre combativo Emanuel Luna, lograron torcer el resultado y cerrar el partido a 13 segundos del final con dos tiros libres que De Iraeta capitalizó.

HURACÁN (76): Iraola 4, Falcone 20, Goizueta 9, Bayúgar 32 y Peralta 5 (fi); Parraviccini, Fanego 3 y Hevia 3. DT: Manuel Locatelli. Libres, 11 de 18.

QUILMES (81): Arenas 4, Perticarari 4, Carbonetti, Muñoz 24 y Luna 15 (fi); De Iraeta 9, M. Franssen 17, Guillerat 4, F. Franssen y Balbuena 4. DT: Luis Serra. Libres, 17 de 21.

Parciales: Huracán 23-Quilmes 15, 44-41 y 62-64.

Árbitros: Jorge Ballerini y Matías San Román.

Estadio: Mario J. Pérez, de Huracán.

Torneo Clausura de Básquet de Tres Arroyos: Quilmes frenó a Huracán Foto: Facebook: Zona naranja TA

Ganó Club de Pelota y sube en la tabla

Club de Pelota derrotó de local a Costa Sud por 77 a 71 y alcanzó con esta victoria el 4to lugar en la tabla de posiciones.

Con una defensa férrea y más sacrificio que buen juego, el celeste luchó cada pelota durante todo el encuentro y fue efectivo en los momentos claves del encuentro.

Por su parte Costa Sud no tuvo su mejor noche colectiva, dependió de sus individualidades que no tuvieron la mejor noche, pese a que en el cuarto final, llegó a estar solo a 2 puntos de diferencia, las pocas ideas que mostró en ofensiva no le permitieron terminar arriba en el marcador.

CLUB DE PELOTA (77): Castiglioni, Farizano 7, Aymonino 26, Marinangelli 5 y Dumontet 20 (fi); Bianco 17, Di Salvo 2, Paicil y Santiago. DT: Nirvana Damiani. Libres, 15 de 25. Fue descalificado del juego, Castiglini. Se retiraron por cinco faltas, Bianco, Farizano y Dumontet.

COSTA SUD (71): Besmalinovich 8, Rivolta, D. Lofrano 10, Haag 12 y Salarrayán 7 (fi); Gallego, Alí, Sode 12, García 22, I. Lofrano y Del Valle. DT: Damián Beitía. Libres, 13 de 22.

Parciales: Club de Pelota 18-Costa Sud 10, 38-32 y 56-47.

Árbitros: Rodrigo García y Pablo Ledesma.

Cancha: Club de Pelota.

Torneo Clausura de Básquet de Tres Arroyos, Club de Pelota venció a Costa Sud Foto: Facebook: Zona naranja TA

Vale recordar que Monte Básket se retiró de la competencia por lo que sus rivales quedan libres.

Posiciones:

SARMIENTO (CS) – 10,5 (6,5) (2-0) HURACÁN – 10 (7) (1-1) ARGENTINO JR. – 9 (7) (0-2) CLUB DE PELOTA – 9 (5) (2-0) QUILMES – 8,5 (6,5) (1-0) COSTA SUD – 8 (6) (0-2) BLANCO Y NEGRO (CS) – 6,5 (6,5) (0-0) ALUMNI (O) – 6,5 (5,5) (0-1) MONTE BASKET – 4 (4)

Próxima fecha, 12º:

Viernes 19/08

21 horas: ARGENTINO JR. - CLUB DE PELOTA

21 horas: QUILMES - SARMIENTO (CS)

21 horas: ALUMNI (O) – BLANCO Y NEGRO (CS)

Libres: HURACÀN Y COSTA SUD