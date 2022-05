Desde la Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos se informa que se han recuperado con mano de obra e inversión municipal, dos móviles policiales, para sumarse a la Estación de Policía Comunal Primera y a la Estación Policial de Orense.

Las unidades son una Renault Oroch, a la cual se le reparó el motor, se le reemplazó el tren delantero por uno nuevo y se acondicionó el sistema integral de frenos.

En tanto a la otra unidad, una camioneta Toyota, se le reemplazó el motor, se trabajó en el tren delantero nuevo, se reinstaló todo el sistema de luces, frenos y se colocaron cuatro cubiertas nuevas.

En la jornada de hoy, miércoles, los móviles ya estarán sumándose al patrullaje asignado.

Reparan dos móviles policiales que se sumarán a la unidades de Tres Arroyos y Orense Foto: Municipalidad de Tres A

Infracciones y secuestros

En diferentes operativos dinámicos en distintos puntos de la ciudad, asignados por la Secretaría de Seguridad, personal de tránsito labró dos infracciones a automóviles por estacionar en lugares no permitidos, cuatro motociclistas fueron infraccionados por no usar casco reglamentario, se multó a un camionero por estacionar un acoplado en un lugar no permitido y se secuestraron tres de motos por carecer de la documentación necesaria para circular y por escape que excedía el límite de ruido permitido.

Los controles continuarán en forma aleatoria en distintos puntos de la ciudad.

Motocicletas secuestradas por la Secretaría de Seguridad de tres Arroyos Foto: Municipalidad de Tres A

Motocicleta secuestrada por la Secretaría de seguridad de Tres Arroyos Foto: Municipalidad de Tres A