Una mala noticia para todos los turistas que año tras año llegan a Claromecó, trascendió este lunes por la noche a través de las redes sociales del Museo Regional Aníbal Paz de la mencionada localidad balnearia desde donde se informó que, debido a la falta de recursos, el museo permanecerá cerrado durante la temporada estival 2021.

El comunicado.

Nos duele mucho comunicar que el museo deberá permanecer cerrado durante la presente temporada por no contar con recursos económicos ni personal para su atención.

Lo lamentamos mucho porque era una de las visitas infaltables de los turistas que visitaban Claromecó por primera vez, pero también por quienes querían ver la evolución del pueblo o consultar por algún familiar que hubiera vivido en el lugar.

También la página de Facebook dejará de actualizarse por los mismos motivos.

En el mes de Abril se realizará la asamblea que fuera aplazada este año por el Covid-19, invitamos a quien piense como nosotros en la necesidad de continuar con las múltiples tareas que realiza el museo, se ofrezca para integrar una comisión que ha tenido muy poca renovación en los últimos quince años, para darle continuidad a la labor del museo.

Museo Regional Aníbal Paz de Claromecó (foto: facebook/Museo Regional Aníbal Paz, Claromecó)

Museo Regional Aníbal Paz de Claromecó

Fue inaugurado en el mes de enero de 1988, y fue bautizado con el nombre de Museo Regional Aníbal Paz.

Aníbal Paz nació en Claromecó en 1922 y luego de algunos años de ausencia regresó al Balneario en 1945 para ya no marcharse más. Fue un entusiasta coleccionista de objetos y documentos de Claromecó y la zona que, durante muchos años, fueron exhibidos en su propio bar llamado “El Farolito.”

Museo Regional Aníbal Paz de Claromecó (foto: facebook/Museo Regional Aníbal Paz, Claromecó)

Innumerables cantidad de cartas, fotografías y mapas fueron recolectados por Paz y recuperados por el Museo de Claromecó que, junto a las piezas paleontológicas y arqueológicas de toda la región, han construido un tesoro que año tras año el museo expone para todos los visitantes, además de servir como material didáctico para las escuelas de Claromecó y de las vecinas ciudades de Reta y Orense.

Museo Regional Aníbal Paz de Claromecó (foto: facebook/Museo Regional Aníbal Paz, Claromecó)

El museo funciona en la calle 28, entre la intersección de la 9 y la 11, en el centro de la ciudad y al lado del edificio municipal donde también se encuentra el sector de información al turista.

Por primera vez en 32 años el Museo Aníbal Paz, de no mediar una solución en los próximos días, no abrirá sus puertas, generando sin duda alguna, una merma importante en los servicios que la localidad brinda a todos los turistas, desde lo informativo y sobre todo lo que concierne a la rica historia de Claromecó, ya que, en sus instalaciones, los interesados no solo podían apreciar parte de su idiosincrasia y evolución sino también, realizar consultas sobre sus antiguos pobladores.