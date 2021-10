El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Somi, estuvo este viernes en Tres Arroyos en una recorrida que incluyó la Escuela Agropecuaria, el Consejo Directivo de la Cooperativa Limitada, La Cooperativa Alfa, el Frigorífico Anselmo y la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

En una conferencia de prensa que brindó tras su arribo al Frigorífico Anselmo, acompañado por el diputado Pablo Garate y el candidato a concejal Julio Federico, Solmi expresó:

“Fue una recorrida muy interesante, visitamos la Escuela Agropecuaria, un a institución educativa modelo para todo el interior de la provincia, estuvimos en la Cooperativa Agraria donde charlamos mano a mano con acopiadores, cooperativistas y productores, algo que para nosotros es muy importante, luego de una año y medio sin poder hacer este tipo de reuniones, nos vuelve a revitalizar. nos llevamos las inquietudes que nos plantearon y pudimos transmitir lo que nosotros venimos realizando y las ideas que tenemos para el futuro.

“Lo que más piden los productores es información de las cosas que se leen en los medios, sobre todo los temas que son de cuyuntura como la carne, el maíz y las exportaciones de trigo. Hemos planteado temas muy diversos que van desde lo laboral a lo financiero, incluso a lo tributario”.

“Hay leyes en las que estamos trabajando como, por ejemplo, la ley del Consejo Agroindustrial Argentino que permitirá una planificación a 5 años más 5 años en materia tributaria, las nuevas resoluciones del Banco Central que le permiten el acceso al credito a los productores ganaderos y tamberos, los proyectos que tenemos para que los riesgos de los productores sean administrables y sean asumidos por profesionales del riesgo, para que junto con el Estado esos riesgos no sean solo asumido solo por los productores. Esto requiere un trabajo en conjunto cdel Estado con los productores”.

Sobre la exportación de carne

“Cuando llegue a la Secretaría a fines de febrero me encontré con un problema muy complejo respecto a la carne. Había muchas empresas fantasmas actuando que presumiblemente exportaban carne y los dolares no ingresaban nunca por el circuito legal, lo cual era una competencia desleal para los frigoríficos. Las resoluciones que sacamos fue para ir ordenando el mercado de la carne, hoy no hay intermediarios que le agreguen precio a la carne. Con esto buscamos que nuestras políticas sean transparente para la cadena”.

“Además ordenamos la salida de la carne que estaba en conflicto, que era la carne destinada a China, la que se llama categoría E y D de conserva y manofactura, hicimos un trabajo en conjunto con ministros de agricultura de las provincias y los gobernadores, con los responsables de las facultades de veterinaria y con la mesa de enlace y validamos que había 140 mil de estos animales de estas categorías listos para salir a faena y el lunes el presidente sacó el decreto que lo habilitaba”.

“Nos estamos abocando a resolver lo urgente, y luego a partir de 2022 resolveremos lo necesario. Lo necesario en ganadería es llevar un indice de destete por lo menos a un 70% y aumentar el peso de faena, tenemos el peso de faena más bajo de la región. En materia de agricultura, llegar a los 200 millones de toneladas, es el objetivo.”

Estamos trabajando con otros países del mundo en una agenda ambiental, un trabajo muy difícil pero muy beneficioso a futuro - finalizó.