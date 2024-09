Internas partidarias de la UCR: Gonzalo Cabrera confirmó que Santiago Hernández es el candidato de Evolución Radical

El próximo 6 de octubre se llevarán a cabo las elecciones internas que designarán nuevas autoridades en la Unión Cívica Radical de Tres Arroyos y dialogamos con el referente de la línea Evolución Radical, Gonzalo Cabrera.

Entre varias cuestiones tratadas durante la charla, Cabrera confirmó la candidatura de Santiago Hernández por la línea Evolución.

El expresidente del Comité Enrique Betolaza inició la charla haciendo un balance de su presidencia y de las elecciones Ejecutivas 2023.

“Las elecciones pasadas estuve a cargo del armado de las listas y fue muy difícil, pero logramos hacer una elección, a mi gusto, excelente. Quedamos a muy pocos votos de ganar una Intendencia que hacía muchísimos años que un candidato radical no lograba eso”.

“La campaña fue dura. Competimos contra un peronismo unido y contra un candidato como Pablo Garate que trabajó muchísimo en la campaña”.

“Nosotros teníamos muchos partidos políticos dentro de nuestra coalición de los cuales algunos no estaban muy contentos con el candidato (Carlos Ávila) o con el armado de la lista, entonces se hace mucho más difícil el apoyo. Estábamos un poco solos. Todo el mundo siempre habla de la unidad, pero es muy difícil lograr unidad cuando hay mucha gente con intereses”.

Con respecto a su experiencia como presidente del radicalismo expresó:

“Cuando me tocó ser presidente de la UCR fue muy difícil, de hecho todos me preguntan por qué no soy candidato de la interna ahora, y la verdad es que me sacaron bastante las ganas de participar”.

“Yo no vivo de la política, vivo de otra cosa y me cuesta comprender las batallas que se dan por un cargo en el Concejo”.

VTA: ¿Cómo quedaron las relaciones con la otra rama de la Unión Cívica Radical, liderada con Daiana De Gracia?

“De mi parte cero, porque yo me alejé, dije basta, hasta acá aguanté. Santiago y Romina participan en las reuniones, siguen yendo al Comité, ellos tienen vía libre para hacerlo.

Algún día si cambian un poco las cosas en el Comité volveré.

VTA: ¿Cuáles fueron las cosas que te distanciaron?

“Éramos un grupo muy lindo y cuando fuimos a la lista de unidad que yo fui candidato a presidente lo convoqué a Carlos (Ávila) y a partir de ese momento tuve una interna muy grande en el Comité de hecho no me lo aceptaban como candidato en las legislativas, fue lucha impresionante. La realidad es que me hicieron la vida imposible ahí adentro, no me querían en la presidencia”.

“No sé por qué las cosas fueron así. Durante mi presidencia se lograron meter cuatro concejales, fue histórico y en las elecciones 2023 seguimos bancando a Carlos como candidato a intendente, ellos decidieron apoyar a Matías Fhurer”.

“Fueron muchas cosas que se fueron sumando y me sacaron las ganas de participar”.

“Podríamos haber competido un poquito mejor si estábamos todos juntos, pero bueno, no se dio, y ahora por más que ellos digan queremos hacer una lista de unidad, para mí ya es tarde porque hay un montón de cuestiones que no se van a subsanar fácilmente. Para mí en la política no tiene que haber grises es blanco o negro”.

VTA: ¿Quién encabeza la lista de Evolución Radical para estas internas?

“En estas internas nuestro candidato a presidente del Comité Enrique Betolaza por Evolución Radical es Santiago Hernández, acompañan, Romina Trujillo como candidata a vicepresidente; Ignacio García, Secretario; y Lorena Galarregui como tesorera, además de los vocales”.

“Santiago Hernández es una persona que sabe tratar con gente, estuvo en muchas comisiones y me parece la persona más idónea para para dirigir la UCR, que no es fácil. En Evolución Radical hay mucha gente nueva, con entusiasmo. Estamos visitando afiliados porque se necesita avales y hay que armar una lista de 36 personas”.

“Lucía Gómez la intendente de Chaves está con nosotros. Ella tuvo un enfrentamiento con el Comité que no querían que sea la candidata. Fue sola, la acompañamos mucho desde Evolución logró ser la candidata y logró ganar, hizo una elección impresionante”.

Cabrera además expresó que hay alrededor de 2000 o 2200 afiliados deben estar habilitados para votar, aunque todavía falta conteo definitivo.

VTA: ¿Lograron sumar juventud al partido?

“Hay mucha juventud, pero hay que integrarlos, hay que acompañarlos porque no es fácil la política Entrás con toda las fuerzas de hacer, de ayudar y te encontrás con un montón de cuestiones que no te gustan, pero sí, hay muchísimos jóvenes con un potencial importante.

VTA: ¿Cómo ves el rol de la oposición en este Concejo Deliberante?

“Muy tranquilos. No solamente por criticar o acompañar al intendente. Yo no voy a juzgar la intendencia de Pablo Garate porque lleva un plazo muy corto de su mandato. Lo he felicitado porque asumió y le tocó un temporal impresionante y creo que hicieron una labor impecable en ese día, yo lo vi”.

“La oposición, en ese momento no acompañó. Yo no vi a nadie ni de los nuestros ni de nadie acompañándolos en ese momento crítico para Tres Arroyos, por eso, no veo que estén actuando bien ni como oposición ni acompañando tampoco, pero bueno, es un poco de las formas que tienen de hacer política en Tres Arroyos”.

“Hay que hacer una autocrítica de nuestros candidatos y del resto de los partidos políticos que la verdad que no acompañaron en ese momento, era el momento de sacarse la camiseta y acompañar”.