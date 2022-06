Este lunes se disputa la fecha Nº 12 y anteúltima de la Liga Tresarroyense de Fútbol de Primera División y El Nacional busca el triunfo que le asegure el campeonato frente a Huracán, en el clásico más añejo de la ciudad.

El partido se disputará en el Roberto Lorenzo Bottino. El Nacional necesita un triunfo para asegurarse el campeonato o que Garmense, único equipo con posibilidades matemáticas de alcanzarlo, no venza a Colegiales. Si empata o pierde dependerá del resultado del equipo de De la Garma.

El Nacional, Tres Arroyos Foto: Facebook: El Nacional tres a

La pelota comenzará a rodar a las 15:30 horas, horario en el que darán inicio todos los partidos de la fecha.

La fecha se completa con los partidos entre Villa del Parque vs Quilmes; Unión vs Recreativo Echegoyen; Boca frente a Once Corazones e Independencia vs Olimpo. Libre: Huracán Ciclista.