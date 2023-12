El Movimiento Vecinal expuso sobre el Presupuesto 2024

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos se encuentra tratando el Presupuesto 2024 y a continuación presentamos la presentación llevada adelante por el Movimiento Vecinal

Este presupuesto por primera vez en muchos años tiene la particularidad como todos ustedes saben, de ser el presupuesto que le va a permitir gobernar a una nueva fuerza política el municipio de Tres Arroyos. Con el que va a gobernar el Dr Pablo Garate y su gabinete a partir del 10 de diciembre.

Es un presupuesto que analiza y organiza los números necesarios para garantizar gobernabilidad inscripto en un contexto de una transición ordenada entre dos fuerzas políticas. El MV que deja el gobierno después de 28 años de crecimiento para el distrito y Unión por la Patria que lo va a hacer por los próximos cuatro años.

Esta transición prolija y consensuada en el marco de una comunicación constante, ha permitido un fuerte trabajo entre los dos equipos de las fuerzas nombradas para llegar a delinear este proyecto de presupuesto que se ha elevado y que hoy se pone a consideración de ustedes Sres Concejales y de todos los vecinos del distrito.

Presupuesto que además ha contemplado entre otras cuestiones, por ejemplo, algunos cambios en el organigrama municipal en algunas áreas, con la consecuente reasignación de partidas y la necesidad de trabajo conjunto.

Sr Presidente, los datos de la inflación que marca el Indec mes a mes son desgastantes. Quiero recordar que fue del 95% la inflación en el 2022 y será de mas del 120% este 2023 que estamos finalizando.

Hay que ser hábil y responsable para no endeudarse en gran medida y seguir prestando servicios con semejantes niveles de inflación. En esta administración ha habido mucha planificación en materia de números, y desde hace muchos años, y ha sido constante, seria, con decisiones específicas en cada área. Pero siempre se ha tratado de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

A veces lográndolo, sabiendo que también queda mucho por hacer. En esta desordenada y desquiciada coyuntura económica nacional, este pequeño pero serio y próspero municipio, Municipio con muchísimo futuro de grandeza, viene haciendo malabares para llevar adelante una administración responsable, a pesar de estas muy malas administraciones nacionales en el orden económico principalmente.

El Vecinalismo como Partido y esta administración en su función de llevar adelante el gobierno de Tres Arroyos, nada querría más que fortalecer la salud, la seguridad, el desarrollo social, el turismo, la industria, el campo y a todas las localidades que integran el Partido, en definitiva nada querríamos más que el bienestar de todos los tresarroyenses, y que esta situación coyuntural que planteo no fuera así.

Que la pobreza por ejemplo, no siguiera creciendo. Actualmente mas del 40% de la población es pobre en este país. Y Este tampoco es un dato caprichoso Sr Presidente. Es un dato objetivo y lamentable.

Creemos necesario y confiamos en que la administración que se hará cargo del gobierno municipal a partir del 10 del corriente mes, el próximo domingo, también dará la pelea y que esa pelea será igual o mayor a la que el MV dio todos estos años para mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses, en un contexto adverso que he descripto sintéticamente.

Dado que además los pronósticos para los próximos meses y años, de recesión, inflación y demás variables que han manifestado los referentes del gobierno nacional que ha ganado las últimas elecciones, no son los mejores para una población que lo que espera es un poco de respiro, y estabilidad en lo que hace a las cuestiones económicas.

Como ya dije, Llevamos ya 7 años por lo menos, en este estado de situación inflacionaria constante que deteriora el bienestar de la población. 2018-34% 2019-53%. 2020 42,%. 2021 50 %. 2022 95% 2023 mas del 120%. Les digo esto como análisis del contexto en que esta administración se viene desempeñando porque no tiene sentido dar números, si no analizamos el contexto..

No tiene sentido hablar de números, cuando los números hablan por si solos .Sres. Concejales. Con este contexto nos hemos manejado con responsabilidad, seriedad, y siempre tratando de cuidar los intereses del vecino.

Sigamos viendo algunos números:

Este año 2023 como ya dijimos ha sido marcado por el mayor nivel de inflación de los últimos 30 años (desde 1991) alcanzando las estimaciones mas del 120% según INDEC . Siendo que la inflación estimada en el Presupuesto Nacional había sido del 60%.

Para el 2024 la inflación estimada en el presupuesto nacional ronda el 70%, pero en realidad no podemos saber de cuanto será realmente para fin de año. Por otro lado se probó para 2023 un aumento de tasas de del 755 es decir por lo menos un 40% menos que la inflación resultante a lo largo del año estimada como ya dije en mas del 120%

Asi todo el déficit estimado en la administración municipal será al 31 de diciembre de alrededor de 260 millones de pesos lo que equivale a menos del 3% del presupuesto 2023.

La brecha entre el 60% de inflación estimada en el presupuesto Nacional 2023 (que como ya sabemos se utiliza como referencia para confeccionar nuestro presupuesto Municipal) y el 120% de inflación real han producido un desfasaje muy importante en nuestro presupuesto. Empujando al Municipio, al igual que a cada uno de nosotros, a hacer mayores gastos (no presupuestados) para cubrir las mismas necesidades.

Lamentablemente estos mayores gastos no pudieron compensarse con mayores ingresos Municipales (tasas), ya que el valor de las tasas votadas año a año por el HCD lleva un retraso acumulado de más del 40%, medida con respecto a la inflación publicada por el INDEC.

Debemos decir también que, en la mayoría de los casos, los precios de los bienes que consume el Municipio (Insumos médicos, cemento, hierros, cubiertas, combustibles, etc.) aumentan en mayor proporción que los bienes medidos por el INDEC, por lo tanto la pérdida real para el municipio es aún mayor que ese 40%.

Como consecuencia de atender las necesidades de salud y sociales de nuestra población en medio de estos desequilibrios macro y microeconómico es que estamos cerrando el año 2023 con un déficit menor al 3%, habiendo cumplido con la mayoría de nuestras obligaciones tanto de pago a proveedores (que en su mayoría son comercios e industrias locales) como con el pago de sueldos, horas extras y ajustes salariales en tiempo y forma, en este contexto inflacionario descripto y que lleva por lo menos 7 años con niveles imposibles para cualquier administración, como ya había dicho en párrafos anteriores.

Inexorablemente, el 2023 fue un año difícil de administrar para el Departamento Ejecutivo, sin embargo este municipio jamás se detuvo. Siguió adelante a pesar de los avatares económicos y coyunturales en el que ya no solo nuestro país sino el mundo entero se encuentra inmerso. Ahora sí, hay que mencionar también que el Municipio nunca estuvo solo, siempre fue acompañado del esfuerzo y la solidaridad de los vecinos.-

El Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos para el año 2024 elevado desde el Departamento Ejecutivo, comprende la Administración Central, y sus tres Organismos Descentralizados, ya que -como todos sabemos- el monto total del presupuesto que conocemos como “Consolidado”, se compone de los presupuestos de la Administración Central, de los tres Organismos Descentralizados, y el neto de transferencias entre ellos.-

Como objetivos, cuando nos planteamos un proyecto de presupuesto, siempre los mismos, gestión, equilibrio presupuestario, prudencia y transparencia.- Objetivos indiscutibles de la Administración Vecinalista, por estos objetivos se han realizado en estos años enormes esfuerzos, para incrementar los ingresos, mantenerlos y traducirlos en obras y servicios para el vecino.-

La importante devaluación de este 2023 distorsionó todas las variables económicas y los precios. Hoy nadie duda que la inflación del corriente del año estará rondando el 120 %, ubicándola entre las mayores de los últimos 30 años.-

No es fácil sobrellevar un Presupuesto público en estas condiciones. Tampoco es fácil proyectar un nuevo año con estos antecedentes. Pero como siempre, ha sido elaborado en función de las disposiciones vigentes en materia de equilibrio presupuestario y prudencia, sin dejar de suministrar los servicios básicos para una vida digna, buscando la equidad y la justicia social, con una estimación de los ingresos basados en la pauta enviada desde la Pcia. de Buenos Aires en materia de coparticipación, y estimaciones de la recaudación propia a partir de los cobros del ejercicio vigente y el recupero de deuda llevado adelante por la Oficina de gestión de Cobranzas.-

El Presupuesto de Gastos para el año 2024 se basa en una eficiente administración de los recursos por parte de este Gobierno municipal, considerando los gastos ejecutados del 2023, proyectándolo de acuerdo con las modificaciones previstas en obras y servicios que se encuentran en curso de ejecución o se proyectan para el año venidero.

Se tuvieron en cuenta pautas prudentes de incrementos en los costos por inflación y también las de incremento salarial, que creemos que representa un piso y seguramente será mayor a medida que avancemos en la ejecución del presupuesto, tal como ha sucedido en los últimos años. Y siempre atendiendo el constante crecimiento de las prestaciones de los servicios que demanda el contribuyente, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades.-

También el Presupuesto de Gastos detallado por cada dependencia, el tipo de gasto según la clasificación y metodología de RAFAM, respeta el organigrama dispuesto por el Departamento Ejecutivo, las áreas y los programas. Como hemos podido ver los expedientes arrojan la composición de cada rubro.

El Cálculo de Recursos incluye un ajuste en las diversas tasas ya que los mayores costos de prestación de servicios, fundamentalmente inflacionarios, obligan a aplicar actualizaciones anuales en el valor de las mismas, de modo de poder sostener una prestación adecuada.-

En este marco, el presupuesto que elevó el Departamento Ejecutivo en consonancia con el equipo que estará al frente de la Secretaría de Hacienda a partir del 10 de diciembre, prevé los egresos necesarios para el mantenimiento de la estructura funcional del Municipio, y para el mantenimiento de la prestación de servicios.-

En este sentido, y como ya lo ha venido proponiendo la Administración Vecinalista en los últimos años, se han estimado los ingresos de acuerdo con lo ejecutado en el corriente año proyectado al 31 de diciembre y el peso específico de cada rubro en el total de los ingresos no tributarios, considerando además -y estableciéndolo como un objetivo fundamental-, un incremento en la recaudación.-

Reitero, el monto total del presupuesto municipal lo conocemos como “Presupuesto Consolidado”, y se compone por la sumatoria de los presupuestos de la Administración Central y de los 3 Organismos descentralizados, y netos de transferencias entre ellos, más los ingresos directos y propios que tienen los organismos.-

Para el año 2024 la Inflación estimada será del 70%. La Administración Nacional plantea este dato de una inflación del 70%, algo que pareciera ser absolutamente virtual, teniendo en cuenta que los cálculos que se plantean cuando se confecciona el presupuesto, quedan muy alejados al final del ejercicio.-

Esta administración municipal plantea entonces: Un Aumento de Tasas del 55% para el mes de enero, con más el 15 % para los meses de abril y junio, 85% en total, lo que implicaría un aumento promedio a lo largo del año, que se puede mostrar en insumos diarios en el equivalente a lo que hoy nos cuesta un kilo de carne.- Se prevé una revisión de los aumentos de tasas para el mes de septiembre atendiendo a los posibles indicadores mensuales de inflación.

Se mantiene, como en años anteriores, el Descuento por pago adelantado, más la primera cuota por buen cumplimiento, el descuento del 10% por pago por boleta digital y se prevé continuar como medida de acompañamiento a pequeños comerciantes una Exención a Monotributistas en la Tasa Unificada.-

Por último, como en el presupuesto 2023, se readecuan los presupuestos para las localidades del Distrito, de modo tal que estas puedan seguir disponiendo de más caja para destinarla a obras y servicios en general.

El “Presupuesto Consolidado” pues, nos arroja el siguiente detalle:

13.238 millones correspondientes a la administración central.

6492 millones para el Ente descentralizado Hospital Pirovano.

969 millones para el Ente descentralizado Claromeco Servicios Turísticos.

755 millones para el Ente descentralizado Vial Rural.

355 millones será el presupuesto del HCD.

Total consolidad de 21810 millones, un 133% mas que el presupuesto 2023 que fue de 9354 millones.

EN CUANTO A LOS INGRESOS:

Tenemos que los ingresos provienen de la coparticipación y del cobro de tasas.-

COPARTICIPACION: Los ingresos por coparticipación implican el 66% de los ingresos, un total estimado de 14000 millones. Y aquí es importante hacer hincapié en cómo el retraso que el municipio viene sufriendo en las tasas, impacta en los porcentajes de ingreso por coparticipación. Cuando históricamente estos ingresos significaban menos del 50% del total del municipio, hoy, a causa de los altos índices de inflación que no han sido acompañados por los aumentos de las tasas municipales, ya representan el 66% del total. Dato que los concejales de la oposición no deberían perder de vista al momento de aprobar un aumento de tasas.-

TASAS: los ingresos propios por cobro de tasas municipales, implican un 34% de los ingresos totales, aproximadamente 7000 millones.

EN CUANTO A LOS PRINCIPALES GASTOS:

Como es sabido, el gasto principal lo representa la MASA SALARIAL, que para el año 2024 representan 6144 MM,

La TRANSFERENCIA AL HOSPITAL estimada es de 4900 MM

Para AYUDA SOCIAL A PERSONAS tenemos 424 MM

En cuanto al AUMENTO DE TASAS

El argumento hallado por el D.E. para proponer el aumento de tasas, obedece una vez más casi exclusivamente al aumento generalizado de los precios, el que –como es de público y notorio- ha superado todas las previsones realizadas a la hora de armar el presupuesto para el corriente año, tanto a nivel municipal como provincial y nacional.-

Podrá observarse que, como lo venimos reiterando y hasta advirtiendo desde hace largo tiempo, ya son varios los ejercicios en los que las tasas no han aumentado a la par de la inflación.-

Esto, indefectiblemente, y como también lo venimos advirtiendo, a corto o largo plazo, va a traer aparejados mayores inconvenientes financieros en las Arcas Municipales, y de continuar esta tendencia a la negativa en cuanto al equilibrio entre ingresos propios y egresos afectados por la inflación, llegaremos a la extinción de las tasas y a un desfinanciamiento del municipio.-

Nótese que año tras año, venimos perdiendo entre 30 y 40 puntos de tasas en relación a la inflación. Esto quiere decir que, de seguir así, en el término de 2 o 3 años las tasas se verá licuada y absorbida en un 100% por la inflación.-

Por ello, si esto se repite sistemáticamente y con escenarios de inflación tan elevados como los que se avizoran, sin lugar a dudas se generará un descalabro en la balanza que no debemos dejar de mirar y tener en cuenta de caras al futuro del Distrito.-

Durante el análisis realizado al proyecto de presupuesto que estamos considerando, surgieron varias consultas que creemos han sido evacuadas debidamente por los funcionarios del D.E.

De la misma forma, han sido tenidas en cuenta y trabajados algunos pedidos y sugerencias .Y me refiero a aquellas sugerencias que –entendemos- no buscan jaquear a la Administración Municipal y atentan contra el equilibrio fiscal, la prestación del servicio, el pago de los salarios municipales, etc. En definitiva, aquellas que -de alguna manera- permiten seguir proyectando un Tres Arroyos pujante y en crecimiento, como es el que se viene dando desde el año 1995 cuando la administración municipal pasó a estar en manos del Movimiento Vecinal .

Si bien lejos de nuestra intención está el traer a este recinto el análisis político económico en relación a las causas que lo generan y que hoy nos sumergen en esta situación y contexto inflacionario, lo cierto es que es una realidad fuera de toda discusión, al igual que el impacto que la referida inflación genera en los presupuestos públicos, privados, de grandes o pequeñas empresas y también de las economías domésticas.-

Inflación que por supuesto no caben dudas, no ha sido generada por el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, sino que ha sido producto de las malas políticas de los gobiernos nacionales y provinciales, generadas por unos y agravadas por otros.-

Vecinos, sepan que a pesar de todo ello, Tres Arroyos creció. Y seguirá creciendo, porque la fuerza y la decisión de los vecinos es imparable- Y al mismo paso crecen las demandas por mayores y mejores servicios. Por ello, la necesidad de actuar con responsabilidad ante esta realidad implica necesariamente una actualización en el valor de los ingresos municipales para poder mantener en su nivel razonable a la prestación de los servicios.-

Sr. Presidente, podremos discutir mucho sobre los diferentes porcentajes de variaciones en las cifras que se han incluido en el proyecto de presupuesto 2024 y que hemos intentado resumir en esta exposición, pero lo que no podemos negar es que si queremos realizar más y mejores obras, si queremos más y mejores servicios, si realmente deseamos mejorar el ingreso del personal municipal que es la pieza fundamental de este engranaje estatal al servicio de la gente, el primer paso es contar con los recursos necesarios para tal fin.-

Le doy las gracias por haberme concedido la palabra, agradezco al resto de los Concejales que integran este Honorable Cuerpo, al Sr. Intendente Municipal, a los miembros del Departamento Ejecutivo actual y al entrante, a los medios de prensa, y especialmente a los empleados municipales y a todos los vecinos. Por otra parte espero que el 2024 y los años venideros nos encuentren en este HCD con la humildad necesaria para saber escuchar, la sensibilidad justa y la claridad mental suficiente para poder delinear políticas de estado que perduren en el tiempo y que tengan como único objetivo el bienestar de todos los vecinos.