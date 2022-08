Mayra Ramos, la expareja de Cristian Tirone, el jugador de Garmense detenido por golpear salvajemente en pleno partido de fútbol a la árbitro Dalma Cortadi, habló con los medios de comunicación y contó el mal momento que está pasando con sus hijos por la situación sucedida.

El primer descargo fue a través de las red social Facebook donde Ramos rogó que se termine con el escrache mediático que se está realizando no solo contra Cristian Tirone sino también contra su familia.

Luego en declaraciones al programa radial “Cosas que Pasan” de Onda Uno indicó que:

“Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo. Lo que me consterna, como ser humano, es de qué vale ser 35 años una buena persona si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social; porque es lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona que se equivocó, muy grave, pero que no deja de ser una buena persona” – inició.

“Entiendo que lo que sucedió es gravísimo y también me solidarizo con Dalma, lo que pido es saber cuál va a ser el sector que va a levantar la mano para ayudar a una persona que se equivocó y claramente va a necesitar ayuda”.

“Hablo de feministas, de dirigentes de clubes, de todos los movimientos que hay en pos de la empatía; quiénes son las personas que me van a ayudar a mí a convencerlo a Cristian que vale la pena que siga viviendo; quién va a venir a ayudarme con mis dos hijos que no paran de llorar porque nuestra vida acaba de cambiar para siempre”.

“Le pido -por favor- a la sociedad un poco de reflexión. No construye nada que sigamos generando más odio; no vamos a ayudar a nadie si lo que estamos haciendo es empujar a una persona a que se quite la vida”, manifestó Ramos.

Ramos continuó: “No voy a justificar nunca un hecho de violencia, como el que ocurrió. Cristian es una excelente persona, un gran padre, un laburante, y entiendo que está pagando la consecuencia de ser nada más que un pelagato en De la Garma a quien todo el mundo ahora puede ir a pegarle una patada porque ya está en el piso”.

“Entiendo la gravedad de lo ocurrido, no lo justifico, pero necesito que la gente pare de matar a alguien que ya está pagando una condena que me parece que es demasiado cara”.

“En mi pueblo hay asesinos caminando por las calles a los que nadie les dice nada, veo abusadores trabajando en las escuelas y nadie les dice nada. No vi la foto de ningún abusador en ningún diario, ni en ningún medio de comunicación”. Que pague lo que tenga que pagar y pueda rehacer su vida. Es un buen tipo que se mandó un cagadón. Le están poniendo un arma con una bala en la mano”.

“Le pido perdón a Dalma como mujer, si sirve de algo en este momento” – finalizó.

El descargo de Mayra Ramos en las redes sociales.

A las defensoras de los derechos de la mujer, a los opinólogos del pueblo, a todos aquellos que sin ningún tipo de reparo publican exponen, mienten y niegan les deseo por justicia divina reciban lo que merecen. NINGÚN HECHO DE VIOLENCIA ES ACEPTADO NI JUSTIFICADO, PERO MUCHO MENOS LA QUE EJERCEN SIN CONCIENCIA SOBRE UNA FAMILIA Y SOBRE UN NIÑO MENOR DE EDAD! PIDO PIEDAD! ¿Cuál es el límite, pregunto? Si quienes defienden la paz no han parado ni un minuto de VIOLENTARNOS! Estamos destrozados ¿A alguien le interesa eso? LOS MEDIOS BUSCANDO RAITNG, LOS CUIDADANOS DE PUEBLO DICEN NO CONOCERLO, NADIE LO VIO CRECER, NADIE LO VIO A DIARIO CON NUESTRO HIJO EN LAS TERAPIAS... PREGUNTO ...NADIE??? Nadie sabe que es un excelente padre, que es un ejemplo no solo para nuestro hijo sino también para mi hijo mayor que no lleva su sangre, a quién guió y acompaña en la vida como un hijo légitimo? PAREN POR FAVOR!

A quienes se sostienen desde el respeto que esta delicada situación merece GRACIAS DE CORAZON, jamás olvidaremos el respeto y el amor que hemos recibido! JAMÁS ESTARE A FAVOR DE LA VIOLENCIA, PERO DE NINGÚN TIPO! Dejennos en paz, tengo dos hijos llorando que al igual que yo saben muy quién es Cristian Tirone!