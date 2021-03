Un tresarroyense identificado como Enrique Maciel de 45 años fue demorado por la policía de la provincia de Entre Ríos cuando trasportaba, en la camioneta en la cual circulaba, 28 millones 600 mil pesos dentro de dos conservadoras de tergopol.

Maciel es dueño de una financiera en la ciudad de Buenos Aires y según explicó el dinero pertenece a un inversionista de Curuzú Cuatiá.

Según el informe oficial de la policía entrerriana, pasadas las 18 del día lunes en el puesto caminero ubicado en la Autovía General Gervasio Artigas a la altura del kilómetro 341, fue detenida una camioneta Toyota Hilux SW4 con dos ocupantes que ingresaban a Entre Ríos desde la provincia de Corrientes. se le realizó control de alcoholemía y se realizó una requisa del vehículo donde se halló el dinero en dos recipientes de telgopor.

Dinero que trasladaba un tresarroyense y fue incautado por la policía de Entre Ríos (foto: El día de Gualeguaychú)

A raíz de esta situación, se le dio intervención al Juzgado Federal de turno que dispuso el secuestro de los 28 millones 600 mil pesos y, tras la realización de las respectivas notificaciones, permitió a Maciel continuar su viaje hasta la ciudad de Buenos Aires.

Maciel es dueño de una financiera en la ciudad de Buenos Aires y según explicó el dinero pertenece a un inversionista de Curuzú Cuatiá.

En declaraciones a el diario La Voz del Pueblo, Maciel dijo que el dinero tiene un origen licito, que la próxima semana viajará hacia Entre Ríos y se presentará ante el juez para entregar todas las constancias que le permitan recuperar el dinero. ”Viene un inversor nuestro, una persona de Curuzú Cuatiá con dinero blanco que sacó del banco, dinero declarado que lo ponía en nuestro grupo financiero. Es una persona de campo que me quería dar en efectivo, que no lo quería transferir por el costo de la transferencia, me lo da en efectivo” - dijo Maciel.