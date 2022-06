Un tresarroyense fue víctima esta madrugada de un intento de estafa cuando a través de una llamada telefónica, una mujer que se hacía pasar por su hija, le comunicaba que había sido víctima de un asalto en su domicilio.

El hecho ocurrió a las 04:20 horas a través de una llamada a un teléfono fijo.

La víctima relató que: “cuando atendí una voz de mujer muy parecida a la de mi hija me dijo que la habían asaltado en su casa y que aparentemente habían ingresado con la llave.”

“Al principio obviamente que me asusté y les creí. A medida que avanzaba la conversación y me tranquilizaba comencé a dudar de su voz y me dijo que estaba golpeada y que no podía hablar bien. Luego me solicitó que le pasara el teléfono a su mamá que quería hablar con ella y fue allí cuando me di cuenta que se trataba de un engaño porque la madre de mi hija no vive conmigo.”

“Deberías saber que tu mamá no está acá conmigo – le dije- e inmediatamente cortaron la comunicación”.

Inmediatamente después la víctima llamó por teléfono a su hija quien atendió la llamada y dio por tierra el engaño.

“Quiero hacerlo público para que la gente esté atenta. Cuando suena el teléfono a esa hora uno inconscientemente ya está predispuesto a pensar que sucedió algo malo y puede caer fácilmente en la trampa porque la verdad, es que estos estafadores tienen un gran poder de convencimiento”.

¿Qué hacer en estos casos?

Desde la Dirección General de Investigaciones Judiciales se brindan las siguientes recomendaciones ante una situación de dicho tenor.