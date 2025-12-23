Chaves Municipio prioriza el pago del aguinaldo a trabajadores municipales ante la caída de ingresos

Adolfo Gonzales Chaves. Chaves Municipio informó que, en el marco de la compleja situación económica que atraviesan los distritos de la provincia de Buenos Aires, se tomó la decisión de priorizar el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales, el cual será acreditado este martes 23 de diciembre.

Según se detalló oficialmente, la situación financiera de los municipios bonaerenses se vio fuertemente afectada durante el año por una marcada caída de los ingresos. En enero, 102 de los 135 municipios de la provincia registraban superávit, mientras que para el mes de junio esa cifra se redujo a solo 60 distritos, reflejando un escenario generalizado de deterioro económico.

En ese contexto, Chaves Municipio no fue la excepción. A lo largo del año se registró una disminución sostenida de los recursos, lo que obligó a adoptar medidas de ajuste y una administración responsable de las cuentas públicas, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Como parte de estas decisiones, se resolvió postergar el pago del aguinaldo correspondiente a los funcionarios de la planta política y a la mayoría de los concejales, priorizando el cumplimiento en tiempo y forma del pago al personal municipal.

Desde el Ejecutivo señalaron que se trata de una situación financiera delicada, pero que se continúa trabajando y redoblando esfuerzos para cumplir con cada compromiso asumido, siempre con el objetivo de garantizar los servicios que reciben diariamente los vecinos y vecinas del distrito.