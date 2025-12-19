La Comisión de Reyes Magos de Tres Arroyos confirmó el cronograma de actividades y recorridos que realizarán Melchor, Gaspar y Baltazar el próximo lunes 5, en el marco de los tradicionales festejos que cada año convocan a cientos de familias en distintos barrios de la ciudad.

El recorrido comenzará a las 18 horas en la Plaza “Tito Otero”, del barrio CELTA, y continuará por la plazoleta del barrio Santa Teresita, la del barrio Villa Italia, el Parque Miedan, la Plaza Islas Malvinas, la plazoleta del barrio Solidaridad y la del Ex Barrio Chacra de López, para culminar en la plazoleta del barrio Los Aromos.

Así será el recorrido de los Reyes Magos en Tres Arroyos

Posteriormente, a partir de las 21:30, la caravana retomará su marcha desde la intersección de Belgrano y Sargento Cabral, con destino final en la escalinata de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. En ese lugar, y como antesala a la llegada de los Reyes Magos, el público podrá disfrutar de la presentación en vivo de la banda Latidos, que animará el encuentro con un show musical en el atrio del templo.