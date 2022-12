El Intendente Daniel Harrington se manifestó acerca del momento que atraviesa Tolhuin hace más de 10 días con motivo del incendio en la Reserva Corazón de la Isla.

“Es una situación en la que no queremos estar, donde el fuego y las condiciones climáticas están provocando algo lamentable. Ayer por la noche estuve en la zona nuevamente”, relató.

Además, agregó que “Uno de los grandes problemas es que hay un viento de altura, cuando se meten en los cañadones, las corrientes que generan los dos lagos hace que el comportamiento del fuego sea impredecible”, y en base a su experiencia como brigadista, explicó: “Me ha tocado observar en varias oportunidades un comportamiento extremo del fuego, la verdad es que los voluntarios y los combatientes están haciendo un trabajo increíble, de mucho sacrificio. Es compleja la situación, es muy triste el panorama que se ve en nuestros bosques”.

Harrington compartió su pesar por no poder trabajar presencialmente en el manejo del Fuego, pero compartió que “ desde el Municipio hemos dispuesto toda la logística, hay del equipo cocinando, armamos toda una sala para recibir a los combatientes, que tienen a disposición un servicio médico, hay 10 agentes de Defensa Civil que están certificados como combatientes trabajando en la zona”.

“Desde mi experiencia puedo decir que nunca vi cinco columnas juntas alimentando a una grande. El comportamiento de este incendio en particular, acompañado del viento, de la sequía y de la disposición del combustible fino y grueso, hace que las condiciones de trabajo se hagan más rigurosas”, manifestó.

Acerca de los diferentes tipos de críticas que aparecieron respecto al accionar sobre el fuego, el Intendente reflexionó: “Yo entiendo que se hace lo que se puede hacer con los recursos que se tiene, y hay cuestiones que se pueden mejorar siempre, pero he visto opiniones que no merecen ni un poquito de análisis. No conocen porque no saben lo que es combatir un incendio forestal. No entienden la dinámica del fuego, hay cosas que es mejor pasarlas por alto y no perder el foco del verdadero objetivo, que es contener esta situación de emergencia que estamos viviendo”.

Hay también un relevamiento de todas las cuencas hídricas, lo que lleva a tener un importante conocimiento del territorio”. Harrington confirmó que, a partir de ahora, se encuentran trabajando en la creación de acciones preventivas permanentes para la protección de la ciudad.