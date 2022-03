Este martes 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer y Silvina Moschini indudablemente es una de esas historias que merecen ser contadas. Nacida en Tandil, actualmente es la primera mujer latinoamericana en ser considerada unicornio y para llegar a su objetivo dejó atrás su mandato familiar y apostó a su futuro en Estados Unidos.

En diálogo con la periodista Mariana Prado, de TN, la tandilense dio detalles sobre el difícil camino del emprendedor. Es que Moschini debió romper el legado de su familia en Tandil, vinculado a la equitación y a los caballos para dar sus primeros pasos.

Silvina Moschini, la tandilense a cargo del primer unicornio rosa de latinoamerica Foto: Silvina Moschini Instagram

“Tuve que vencer el miedo y, poco a poco, logré convertirme en una emprendedora que llevó un negocio a una valuación de US$1000 millones en 2020, y que ahora está en 3200 millones de dólares”, reveló Silvina Moschini, que agrega: “El poder está dentro nuestro, solo tenemos que sacarlo”.

En este martes 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer, la nacida en Tandil cuenta cómo llegó al éxito, que actualmente se ve en TransparentBusiness, un ecosistema de compañías que aprovechan la nube para conectar negocios y talento a demanda, en donde la mujer es cofundadora; y SheWorks!, una empresa que usa la tecnología para cerrar la brecha de género.

“El éxito de las mujeres incomoda”, relata Moschini, que confiesa que las barreras que atravesó estuvieron ligadas a personas que no creyeron en ella por su condición de mujer, aunque una frase de su padre la ayudó a afrontar y superar todos los obstáculos que se le pusieron por delante.

“Papá me dijo, podés ser lo que quieras ser, y si querés ser una princesa está muy bien, pero tenés que ser una princesa que construye castillos. Me quedó esa frase, ese concepto grabado, pero no le di sentido hasta que fui más grande y entendí que la verdadera independencia siempre empieza por la cartera, por la billetera, es la capacidad del poder ganarnos como mujeres nuestro propio sustento”, recordó.

Silvina Moschini también es productora ejecutiva de Unicorn Hunters, una compañía que busca capital para lograr una valoración de US$1000 millones con personas alrededor del mundo que buscan oportunidades de inversión.

“Logré convertirme en emprendedora con muchas lágrimas. Hubo mucha gente que me rechazó y que no creyó en mí, pero también muchos sí confiaron y me acompañaron en el camino. Los que creyeron y los que no creyeron fueron igualmente influyentes en mi vida como emprendedora, pero más los que no creyeron, porque la energía que se saca de la gente que no cree en uno es la motivación para triunfar. Es decirles: ‘no me creas, simplemente mirame triunfar’”, relató Moschini.

Moschini nació y creció en Tandil, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia ligada al mundo de los caballos. La mujer dejó un trabajo seguro, viajó a Estados Unidos y desafió el mundo de los negocios con tan solo 24 años.

“A las mujeres nos miden en prueba y no en potencial, pero para poder tener la prueba tenés que tener la oportunidad. Por eso, capitalizando lo que había aprendido, pensé qué podía hacer distinto de lo que había en el mercado”, advirtió la emprendedora.

Radicada en Estados Unidos, la tandilense confesó que en todo momento hay una oportunidad: “Aprovechemos, como dicen los chinos, las oportunidades que las crisis nos traen. Que las mujeres se atrevan a pensar en grande y que piensen que solamente las empresas grandes tienen gran impacto, que hagan compañías pensando en que van a construir negocios de US$1000 millones. Pensar en grande es el lema”.

