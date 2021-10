Comenzó a funcionar el plan “+ATR” en Tandil y si bien la mayoría de los alumnos asisten a las escuelas los sábados, no todos tuvieron la misma suerte, y este es el caso de Dylan, un joven al que asistió a las clases presenciales pero que luego no pudo regresar a su casa porque un chofer de colectivo lo bajó por no poder usar su tarjeta de estudiante durante el fin de semana.

A través de redes sociales se conoció la historia de Dylan, un niño de 14 años que fue a la escuela técnica N°3 de Tandil, ubicada en calle Irigoyen, entre San Martín y Sarmiento, y si bien pudo tener sus clases de manera natural, quiso regresar a su casa pero no se lo permitieron.

Es que tras intentar subir al colectivo “azul”, como todos los tandilenses conocen a la línea 503, que recorre distintos puntos de la ciudad, el chofer le impidió sentarse ya que le aseguró que la tarjeta PASE (se utiliza en Tandil para los jóvenes que están en edad escolar) no se podía usar los días sábados.

“Salió de nuestro hogar y fue a la escuela sin ningún inconveniente con su tarjeta. Sin embargo al salir de la escuela y subir al colectivo de la línea 503 para volver a su hogar se encontró con que su tarjeta PASE no le funcionaba, el chófer de la unidad le dijo, textuales palabras: ‘pedile a alguien si tiene para pasarte la tarjeta, sino bajate’. Ante las primeras negativas de algunos pasajeros, mi hijo se bajó allí mismo”, aclaró David Díaz, que a través de redes sociales confesó que Dylan esperó horas frente a la escuela tras la negativa del conductor.

Es por eso que tras lo ocurrido, decidió contar la situación a través de Facebook. En diálogo con Vía Tandil, el padre del menor agregó: “Me dio mucha bronca e impotencia. Salí de mi trabajo y lo pasé a buscar y allí estaba, solo, con su carpeta bajo el brazo y su mochila”.

“Ojalá no vuelva a suceder con ningún chico algo así, con ninguna persona que se vea en una situación humillante así. No salía de un boliche, iba con sus útiles escolares, pedía un poco de humanidad”, sentenció David, que lamentó lo ocurrido con su hijo.

Qué es el plan +ATR

El programa que anunció días atrás el gobernador bonaerense Axel Kicillof busca garantizar la educación y dictará clases presenciales los días sábados desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de marzo del año próximo, aunque el sábado 2 de octubre uno de los jóvenes de Tandil vivió un mal momento.