Una famosa plataforma de series y películas comenzará a tener publicidad: ¿Cuál será?

Las plataformas de streaming son la meca del entretenimientos desde hace más de una década, sin embargo, no es noticia que en el último tiempo todas sufrieron una baja de suscripciones.

Ya sea por el tipo de contenido o los valores de membresía, cada uno de los servicios se vieron afectados luego de muchos años de apogeo, como lo fue la pandemia, momento en el que las ganancias aumentaron de forma considerable para el streaming.

Plataformas de streaming. Foto: web

Netflix, HBO Max, Paramount+, Star+, Disney+, MUBI, Apple TV+ y Amazon Prime Video son las principales plataformas. Cada una es un universo en sí, con contenidos distintivos que las hacen muy atractivas y también, con sus propios defectos.

¿Qué plataforma de streaming sumará publicidad?

La publicidad dentro de las plataformas de streaming no es ninguna noticia, Netflix fue el primero en ponerlo a prueba junto a la prohibición de compartir contraseñas.

Se tratan de medidas habilitadas en algunos países, donde las suscripciones habían decaído considerablemente. A este tren se sumó Disney+ y ahora un nuevo servicio ve con buenos ojos la inclusión de anuncios: Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Foto: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video está planeando incluir publicidad, pero eso sí, sería como parte de un plan de suscripción más económico. Es decir, no afectaría a todos los usuarios, sino, a quienes opten por pagar una membresía accesible cuyo precio es a razón de los anuncios.

Amazon Prime Video Foto: Amazon Prime Video

Según indicó un informe de The Wall Street Journal, los cortes publicitarios no serán muy extensos, aunque aún no se estipuló ni la duración ni si efectivamente se implementará la medida en todos los países.

Actualmente, en la Argentina el precio del servicio es de $430 por mes, más los impuestos del IVA del 21%, el impuesto PAIS del 8%, el impuesto a los servicios extranjeros del 45% y los Ingresos Brutos del 2%. El precio final es de unos $756,80 con la posibilidad de tener un mes de pruebas gratis.