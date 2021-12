Para todos los gustos y preferencias. Así fue el año de Netflix en cuanto a opciones de películas. A continuación, una selección de apenas diez películas que cualquier suscriptor debería ver.

Bajocero

Este thriller español, encabezado por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, potencia la tensión por encima de todo para atrapar al espectador hasta el desenlace. Todo puede pasar en un traslado de presos y con la nieve en contra.

Secretos de familia y la relación profunda entre los personajes, que va tomando distintos rumbos. Una interesante forma de deconstruir el género western, sumado a las grandes actuaciones de Benedict Cumberbach y Kirsten Dunst.

Kirsten Dunst es Rose en "El poder del perro"

Claroscuro

Esta película impacta por su estética y explora una realidad bastante llamativa de otra época. En Nueva York de los años 20, la vida de una mujer negra gira rotundamente al encontrarse con una vieja amiga, que se hace pasar por blanca. Notables interpretaciones de Tessa Thompson y Ruth Negga.

Ejército de ladrones

La precuela de “Ejército de los muertos” apuesta por un enfoque diferente pero sin dejar de lado a los robos como protagonistas. Además, esta entrega se torna algo más cómica, dándole lugar para brillar aún más a su protagonista interpretado por Matthias Schweighöfer.

Quizás se trate del drama más crudo de Netflix durante 2021. El relato en tiempo real de la primera media hora desarma al espectador y toma el resto de la película rearmarlo. Este trabajo le valió a Vanessa Kirby grandes reconocimientos del medio en general.

Vanessa Kirby y Shia LaBeouf en "Fragmentos de una mujer" (Netflix)

La excavación

Un notable drama histórico apoyado en la peculiar relación que surge entre los personajes interpretados por Ralph Fiennes y Carey Mulligan. Una propuesta muy cuidada, basada en una historia real.

Malcolm y Marie

La noche de esta pareja se vuelve complicada luego de que él olvidara mencionarla en los agradecimientos tras haber recibido un premio. John David Washington y Zendaya se lucen en este film.

Punto rojo

Este matrimonio no pasa su mejor momento y, para tratar de reencontrarse desde otro lado, emprenden un viaje muy particular, con nieve y entre montañas. Lamentablemente, las cosas no salen para nada como esperaban.

El actor Andrew Garfield todavía siente los aplausos que el mundo le dio luego de esta interpretación. Este musical recrea la crisis de los 30 y esa presión por hacer algo notable y ganarle al tiempo.

Tigre blanco

En la India moderna, un joven de clase baja hace todo lo posible para mejorar su posición social, primero a través del esfuerzo y luego con métodos menos nobles. Adarsh Gourav es toda una revelación en el papel principal.