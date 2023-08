Tim Burton cumple 65 años: así lucía en su adolescencia

Tim Burton es una de esas figuras que no pueden faltar si hacemos un repaso por los últimos 50 años del cine mundial. Hoy, a sus 65 años, sigue más activo que nunca con producciones recientemente estrenadas y futuros éxitos en pleno rodaje.

Corrían los años 80 cuando empezó a inundar el mundo con sus macabros personajes y puestas en escena de universos que solo él puede imaginar.

Tim Burton Foto: Jordan Strauss

Sus inicios fueron de la mano de Disney, como aprendiz de animación. Sería solo cuestión de tiempo para que pasara de hacer bocetos en The Fox and the Hound a dirigir sus primeros cortometrajes, entre los que se encuentra Frankenweenie, el cual inspiraría su película del año 2012.

Tim Burton

Actualmente cuenta con más de 30 producciones, entre las que se destacan El joven manos de tijeras, Beetlejuice - que tendrá su secuela muy pronto -, sus versiones de Batman, Alicia en el país de las maravillas, Charlie y la fabrica de chocolate, El gran pez, entre muchas otras.

¿Cómo lucía Tim Burton en su adolescencia?

La apariencia de Tim Burton es también una de sus características más icónicas. Su porte sombrío y cabello descontrolado alimentan la fantasía de su personalidad reflejada en las películas que ha hecho con el correr de los años.

Sin embargo, no siempre fue así su aspecto. El joven Timothy llevaba un corte prolijo y vestía ropas sobrias en tonos beige, buscando para nada llamar la atención... algo que cambiaría con el tiempo.

Tim Burton en su adolescencia. Foto: Tim Burton

Parecería ser que estamos hablando de cualquier otra persona, menos, de Tim Burton. De todas formas, ese joven que aún no había encontrado su “look”, tenía ya impregnado el sueño de ser un gran cineasta.

Fue el curso de los años lo que decantó en que Burton diera finalmente con quien en verdad era… un ser extraordinario, en el sentido de su no parecer con nadie en toda la faz de la Tierra.