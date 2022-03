The Tourist (El Turista) es el nuevo thriller que llegó a HBO Max para quedarse. A pocos días de su estreno, ya está entre las primeras tendencias entre la audiencia. Te contamos por qué la nueva serie de Jamie Dornan es ideal para maratonear durante el fin de semana.

La nueva serie se trata de un thriller que sigue a un hombre que perdió la memoria y es perseguido por varios enemigos mientras intenta saber quíen es y adentrarse en lo más profundo de su ser con la ayuda de una camarera que acaba de conocer.

The Tourist, HBO Max Foto: HBO Max

Todo comienza cuando un camión intenta sacarle de la carretera, por lo que comienza una carrera a contrarreloj por su vida. Sin embargo, acaba en el hospital sin saber quién es ni por qué se encuentra ahí, por lo que empieza a intentar buscar respuestas mientras sus enemigos intentan acabar con él.

En una entrevista para BBC, Jack Williams, creador de la serie, reveló que está inspirada en un viaje que había realizado en Australia varios años atrás.

“Recuerdo conducir solo por el interior del desierto, en una ruta desolada, mirando hacia abajo, sumergido bajo las nubes de polvo y el calor brillante, mientras pensaba: ‘No hay nada ni nadie aquí, y si me descompongo no habrá nadie para ayudarme’. Me pareció interesante poner a un personaje en esa situación”, contó.

Elenco de The Tourist: Jamie Dornan, Damon Herriman, Danielle Macdonald, Damien Strouthos, Stephen Hunter, David Collins, Lasarus Ratuere y Checc Musolino.

Mirá el trailer