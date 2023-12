Quién fue Lee Sun-kyun, el actor de Parasite que conmociona al mundo con su temprana muerte.

Este 27 de diciembre se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Lee Sun-kyun, quien a la edad de 48 años fue encontrado sin vida dentro de un automóvil estacionado en un parque de Seúl. El hecho conmocionó a la industria cinematográfica del mundo.

El actor fue hallado después de que su representante informara a la policía que había dejado lo que parecía ser una nota de suicidio al abandonar su hogar. La noticia sacudió al mundo del cine y la televisión, llevando a la cancelación de eventos públicos, entrevistas y presentaciones como muestra de duelo.

Murió Lee Sun- kyun, el actor de la película Parasite. Foto: gentileza infobar

El cuerpo se encontró este miércoles a las 10.30 horas. La agencia de noticias Yonhap informó que se encontró una briqueta de carbón en el asiento de copiloto. El reconocido actor era investigado por casos de consumo ilegal de drogas, por el cual debió declarar en tres oportunidades.

¿Quién fue Lee Sun-kyun?

Nacido el 2 de marzo de 1975, Lee Sun-kyun dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento surcoreana, siendo reconocido por su destacada participación en series de televisión como El príncipe del café, White Tower, Pasta y Golden Time. Además, ganó reconocimiento internacional al formar parte del elenco de la aclamada película Parásitos del año 2019.

El actor inició su carrera académica al ingresar a la Universidad Nacional de Artes de Corea en 1994, graduándose en el primer grupo de la Escuela de Teatro. En el ámbito personal, Lee Sun-kyun contrajo matrimonio con la actriz Jeon Hye-jin el 23 de mayo de 2009, y juntos tuvieron dos hijos.

Trágicamente, la vida de Lee Sun-kyun se vio empañada por un episodio controvertido. El 23 de octubre de 2023, la policía de Incheon lo acusó de violar la Ley de Gestión de Narcóticos por consumo de drogas en un establecimiento en Gangnam, lo que generó una intensa cobertura mediática y reacciones en redes sociales. Lee presentó denuncias por amenazas e intento de extorsión relacionadas con el caso.

El 4 de noviembre de 2023, Lee fue interrogado por la policía y admitió haber consumido drogas, argumentando que lo hizo sin conocer su naturaleza, siendo engañado por el gerente del establecimiento. Sin embargo, las pruebas de consumo resultaron negativas o no concluyentes para él y otros implicados, dejando la investigación en una encrucijada a finales de noviembre.

Este hecho repercutió de forma inconmensurable en su vida. En el ámbito profesional, a pesar de haber terminado de filmar la película Land of Happiness, el actor se retiró de su próximo proyecto, el largometraje No Way Out, que había comenzado ese mismo mes.

La partida prematura de Lee Sun-kyun deja un vacío en la industria del entretenimiento, recordando no solo su talento artístico, sino también las complejidades y desafíos que enfrentan los individuos en el ámbito público.