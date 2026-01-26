Prime Video: el film que emociona por su mirada cruda sobre la supervivencia

Para sobresalir de forma significativa durante el mes de amor, Prime Video añadió a su catálogo de ofertas una película romántica de origen estadounidense que se estrenó durante el 2025, pero sigue siendo tema de conversación en la actualidad.

El film en cuestión está dirigido por Bing Liu y cuenta con una duración de aproximadamente 1 hora y 57 minutos. La historia principal de esta cinta está basada en la novela homónima de Atticus Lish y tiene a todos atrapados.

La película previamente referenciada se llama Preparation for the Next Life, aunque en la plataforma de streaming de Prime Video figura como Preparación para la otra vida.

De qué trata la película Preparation for the Next Life

De acuerdo con la reseña de Prime Video, esta película sigue la historia íntima de Aishe, una inmigrante uigur que llega a Nueva York con la esperanza de dejar atrás un pasado doloroso y construir una vida desde cero en medio de la precariedad y la invisibilidad social.

Mientras trabaja en cocinas clandestinas para sobrevivir, su camino se cruza con Skinner, un veterano estadounidense marcado por sus propias cicatrices y desafíos personales. Su relación, nacida de la casualidad y alimentada por la necesidad de compañía y propósito, se convierte en un delicado equilibrio entre el deseo de un futuro compartido y la lucha por mantener la independencia y la dignidad individual.

A través de su conexión, la película de Prime Video explora temas de identidad, vulnerabilidad y la difícil búsqueda de estabilidad en un entorno que rara vez ofrece certezas.

Reparto de la película Preparation for the Next Life

Sebiye Behtiyar como Aishe.

Fred Hechinger como Skinner (el soldado atormentado por su pasado).

Alicher Adill como Aziz.

Dralla Aierken como Arzu.

Celine Cheung como Yi.

Gabriel Furman como el Oficial Furman.

Michelle Mao como Angela.

