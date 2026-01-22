Premios Oscar 2026: qué pasó con Belén, la producción argentina que aspiraba a Mejor Película Internacional

Durante las últimas horas dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2026 en su edición 98° y, como es de suponer, la intriga de millones de argentinos se hizo presente en las redes sociales. Esto debido a que la película Belén estaba optando por figurar (de forma oficial) en la categoría Mejor Película Internacional.

De acuerdo con la ceremonia en cuestión, la presentación de los nominados estuvo a cargo de Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes tuvieron la importante tarea de anunciar las películas, directores, intérpretes y equipos técnicos nominados a los Oscar 2026.

De qué trata Belén, la nueva película de Dolores Fonzi basada en una historia real de una joven presa por un aborto

Qué pasó con la película Belén en la nominación de los Oscar 2026

La producción argentina que estuvo dirigida por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláateque, no fue nominada a los premios Oscar 2026 en la categoría Mejor Película Internacional.

Cabe mencionar que la cinta, basada en hechos reales ocurridos en Tucumán, era una de los 15 preseleccionadas por la Academia de Hollywood para competir en la ya mencionada categoría. Ahora, de forma oficial, las producciones que compiten dentro de Mejor Película Internacional (o extranjera) son: El agente secreto de Brasil, Sirat de España, Valor Sentimental de Noruega, La voz de Hind Rajab de Túnez y Fue solo un accidente de Francia.

La nueva edición de los Premios de la Academia se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby (Los Ángeles) y será transmitida por TNT y HBO Max a partir de las 20 horas.

Nominaciones a los Oscar 2026

Mejor película

Sinners.

Bugonia.

Hamnet.

Marty Supreme.

The Secret Agent.

Train Dreams.

One Battle After Another.

Frankenstein.

F1.

Sentimental Value.

Mejor Director

Ryan Coogler — Sinners.

Joachim Trier — Sentimental Value.

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another.

Josh Safdie — Marty Supreme.

Chloé Zhao — Hamnet.

Mejor Actor

Michael B. Jordan — Sinners.

Wagner Moura — The Secret Agent.

Timothée Chalamet — Marty Supreme.

Ethan Hawke — Blue Moon.

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another.

Mejor Actriz

Renate Reinsve — Sentimental Value.

Emma Stone — Bugonia.

Jessie Buckley — Hamnet.

Kate Hudson — Song Sung Blue.

Roser Byrne — If I Had Legs I’d Kick You.

Mejor Actor de Reparto

Delroy Lindo — Sinners

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Jacob Elordi — Frankenstein

Sean Penn — One Battle After Another

Benicio del Toro — One Battle After Another

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku — Sinners.

Amy Madigan — Weapons.

Elle Fanning — Sentimental Value.

Teyana Taylor — Sinners.

Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value.

Mejor Guion Original

Sinners.

Marty Supreme.

Blue Moon.

Sentimental Value.

It Was Just an Accident.

Mejor Guion Adaptado

Hamnet.

Train Dreams.

Frankenstein.

Bugonia.

One Battle After Another.

Mejor Diseño de Producción

Marty Supreme.

Sinners.

Frankenstein.

One Battle After Another.

Hamnet.

Mejor Vestuario

Sinners.

Marty Supreme.

Hamnet.

Frankenstein.

Avatar: Fire and Ash.

Maquillaje y Peluquería

Sinners.

The Ugly Stepsister.

Frankenstein.

The Smashing Machine.

Kokuho.

Mejor Canción Original

“I Lied to You” — Sinners.

“Train Dreams” — Train Dreams.

“Golden” — KPop Demon Hunters.

“Sweet Dreams of Joy” — Viva Verdi.

“Relentless” — Dear Me.

Mejor Fotografía

Train Dreams.

Sinners.

Frankenstein.

One Battle After Another.

Marty Supreme.

Mejor Montaje

Sentimental Value

One Battle After Another

Sinners

Marty Supreme

F1

Mejor Sonido

Sinners.

Sirat.

One Battle After Another.

Frankenstein.

F1.

Mejores Efectos Visuales

Sinners.

The Lost Bus.

Jurassic World: Rebirth.

Avatar: Fire and Ash.

F1.

Mejor Película Internacional

Sentimental Value.

The Voice of Hind Rajab.

Sirat.

The Secret Agent.

It Was Just an Accident.

Mejor Película Animada

Zootopia 2.

Little Amélie or the Character of Rain.

Arco.

KPop Demon Hunters.

Elio.

Mejor Documental

Mr. Nobody Against Putin.

The Perfect Neighbor.

Cutting Through Rocks.

Come See Me in the Good Light.

The Alabama Solution.

Mejor Cortometraje Documental

Perfect in Strangeness.

The Devil Is Busy.

Children No More: Were and Are Gone.

Armed Only with a Camera.

All the Empty Rooms.

Mejor Cortometraje Animado

The Three Sisters.

Retirement Plan.

Butterfly.

Forevergreen.

The Girl Who Cried Pearls.

Mejor Cortometraje