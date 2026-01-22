Premios Oscar 2026: qué pasó con Belén, la producción argentina que aspiraba a Mejor Película Internacional

Durante las últimas horas dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2026 en su edición 98° y, como es de suponer, la intriga de millones de argentinos se hizo presente en las redes sociales. Esto debido a que la película Belén estaba optando por figurar (de forma oficial) en la categoría Mejor Película Internacional.
De acuerdo con la ceremonia en cuestión, la presentación de los nominados estuvo a cargo de Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes tuvieron la importante tarea de anunciar las películas, directores, intérpretes y equipos técnicos nominados a los Oscar 2026.
Qué pasó con la película Belén en la nominación de los Oscar 2026
La producción argentina que estuvo dirigida por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláateque, no fue nominada a los premios Oscar 2026 en la categoría Mejor Película Internacional.
Cabe mencionar que la cinta, basada en hechos reales ocurridos en Tucumán, era una de los 15 preseleccionadas por la Academia de Hollywood para competir en la ya mencionada categoría. Ahora, de forma oficial, las producciones que compiten dentro de Mejor Película Internacional (o extranjera) son: El agente secreto de Brasil, Sirat de España, Valor Sentimental de Noruega, La voz de Hind Rajab de Túnez y Fue solo un accidente de Francia.
La nueva edición de los Premios de la Academia se realizará el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby (Los Ángeles) y será transmitida por TNT y HBO Max a partir de las 20 horas.
Nominaciones a los Oscar 2026
Mejor película
- Sinners.
- Bugonia.
- Hamnet.
- Marty Supreme.
- The Secret Agent.
- Train Dreams.
- One Battle After Another.
- Frankenstein.
- F1.
- Sentimental Value.
Mejor Director
- Ryan Coogler — Sinners.
- Joachim Trier — Sentimental Value.
- Paul Thomas Anderson — One Battle After Another.
- Josh Safdie — Marty Supreme.
- Chloé Zhao — Hamnet.
Mejor Actor
- Michael B. Jordan — Sinners.
- Wagner Moura — The Secret Agent.
- Timothée Chalamet — Marty Supreme.
- Ethan Hawke — Blue Moon.
- Leonardo DiCaprio — One Battle After Another.
Mejor Actriz
- Renate Reinsve — Sentimental Value.
- Emma Stone — Bugonia.
- Jessie Buckley — Hamnet.
- Kate Hudson — Song Sung Blue.
- Roser Byrne — If I Had Legs I’d Kick You.
Mejor Actor de Reparto
- Delroy Lindo — Sinners
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Sean Penn — One Battle After Another
- Benicio del Toro — One Battle After Another
Mejor Actriz de Reparto
- Wunmi Mosaku — Sinners.
- Amy Madigan — Weapons.
- Elle Fanning — Sentimental Value.
- Teyana Taylor — Sinners.
- Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value.
Mejor Guion Original
- Sinners.
- Marty Supreme.
- Blue Moon.
- Sentimental Value.
- It Was Just an Accident.
Mejor Guion Adaptado
- Hamnet.
- Train Dreams.
- Frankenstein.
- Bugonia.
- One Battle After Another.
Mejor Diseño de Producción
- Marty Supreme.
- Sinners.
- Frankenstein.
- One Battle After Another.
- Hamnet.
Mejor Vestuario
- Sinners.
- Marty Supreme.
- Hamnet.
- Frankenstein.
- Avatar: Fire and Ash.
Maquillaje y Peluquería
- Sinners.
- The Ugly Stepsister.
- Frankenstein.
- The Smashing Machine.
- Kokuho.
Mejor Canción Original
- “I Lied to You” — Sinners.
- “Train Dreams” — Train Dreams.
- “Golden” — KPop Demon Hunters.
- “Sweet Dreams of Joy” — Viva Verdi.
- “Relentless” — Dear Me.
Mejor Fotografía
- Train Dreams.
- Sinners.
- Frankenstein.
- One Battle After Another.
- Marty Supreme.
Mejor Montaje
- Sentimental Value
- One Battle After Another
- Sinners
- Marty Supreme
- F1
Mejor Sonido
- Sinners.
- Sirat.
- One Battle After Another.
- Frankenstein.
- F1.
Mejores Efectos Visuales
- Sinners.
- The Lost Bus.
- Jurassic World: Rebirth.
- Avatar: Fire and Ash.
- F1.
Mejor Película Internacional
- Sentimental Value.
- The Voice of Hind Rajab.
- Sirat.
- The Secret Agent.
- It Was Just an Accident.
Mejor Película Animada
- Zootopia 2.
- Little Amélie or the Character of Rain.
- Arco.
- KPop Demon Hunters.
- Elio.
Mejor Documental
- Mr. Nobody Against Putin.
- The Perfect Neighbor.
- Cutting Through Rocks.
- Come See Me in the Good Light.
- The Alabama Solution.
Mejor Cortometraje Documental
- Perfect in Strangeness.
- The Devil Is Busy.
- Children No More: Were and Are Gone.
- Armed Only with a Camera.
- All the Empty Rooms.
Mejor Cortometraje Animado
- The Three Sisters.
- Retirement Plan.
- Butterfly.
- Forevergreen.
- The Girl Who Cried Pearls.
Mejor Cortometraje
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva.
- A Friend of Dorothy.
- Butcher’s Stain.
- Jane Austen’s Period Drama.