Dónde ver Amores compartidos, la película de Dakota Johnson que muestra el lado más incómodo de las relaciones

Los estrenos de 2025 siguen generando tema de conversación en redes sociales y un claro ejemplo de ello lo evidencia la película Amores Compartidos. El film de comedia y romance para adultos se estrenó el año pasado, pero su éxito sigue vigente en la actualidad.

Esta cinta, que ya está disponible en Prime Video, dura 1 hora y 44 minutos aproximadamente, por lo cual se puede ver cualquier día de la semana. Además, la plataforma destaca que la película dirigida por Michael Angelo Covino sumerge al espectador en las complejidades del amor moderno con un tono irreverente y caótico.

Más exactamente, la cinta, de origen estadounidense, cuenta con un elenco internacional encabezado por Dakota Johnson, Adria Arjona y Kyle Marvin, quienes interpretan a un grupo de amigos cuyas vidas sentimentales se complican en un abrir y cerrar de ojos, cuando una de las parejas decide probar una dinámica de relación no monógama.

De qué trata la película Amores compartidos

De acuerdo con la reseña que se muestra en Prime Video, la historia principal de esta película sigue a Carey, un hombre de carácter afable que queda descolocado cuando su esposa Ashley le pide el divorcio, obligándolo a replantearse su vida afectiva desde cero. En busca de consuelo, Carey se refugia en Julie y Paul, una pareja de amigos que presume haber encontrado la clave de su estabilidad en un matrimonio abierto.

Fascinado por esa aparente libertad emocional, Carey decide llevar la idea más lejos de lo debido, cruzando límites que no comprende del todo. Lo que comienza como una alternativa moderna al desamor termina desencadenando una serie de conflictos que ponen en jaque amistades, lealtades y certezas, convirtiendo las relaciones de todos en un terreno caótico donde nadie sale ileso de la trama que hoy se proyecta en Prime Video.

Reparto de la película Amores compartidos

Dakota Johnson como Julie.

Adria Arjona como Ashley.

Kyle Marvin como Carey.

Michael Angelo Covino como Paul (y director de la cinta).

Nicholas Braun como Matt.

David Castañeda como Fede.

O-T Fagbenle como Brent.

Tráiler de la película Amores compartidos