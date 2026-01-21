Netflix: la película argentina que se volvió un fenómeno global por su desgarradora historia

Aunque existen muchas ofertas audiovisuales que sobresalen en la plataforma, Netflix cuenta con una producción argentina que no tiene comparación. La película en cuestión se estrenó en 2016, pero su trama principal sigue siendo tema de conversación en redes sociales.

El film que se recomendará a continuación dura 1 hora y 48 minutos y es una adaptación local del éxito francés Intouchables. La historia que se narra dentro de esta película se inspira en la vida de Philippe Pozzo di Borgo, un aristócrata francés que quedó tetrapléjico luego de un accidente en 1993.

Ahora bien, la producción argentina recomendada dentro de este texto se titula Inseparables y con el ya mencionado nombre destaca en la búsqueda interna de Netflix.

De qué trata la película Inseparables

De acuerdo con la reseña de Netflix, Inseparables narra la historia de Felipe, un empresario con movilidad reducida que vive aislado en su mundo de rutinas y comodidades, y Tito, un joven trabajador que llega a su vida como asistente casi por casualidad.

La convivencia entre ambos desafía las barreras sociales y personales, generando un vínculo inesperado lleno de aprendizajes y momentos emotivos. La película combina con naturalidad la ternura, el humor y las diferencias de perspectiva, mostrando cómo dos personas de mundos distintos pueden influirse mutuamente y transformar su forma de ver la vida.

Reparto de la película Inseparables

Oscar Martínez como Felipe.

Rodrigo De La Serna como Iván “Tito”.

Carla Peterson como Verónica.

Alejandra Flechner como Ivonne.

Flavia Palmiero como Sofía.

Rita Pauls como Elisa.

Franco Masini como Bautista.

Joaquín Flamini como Javier “Javi”.

Javier Niklison como Antonio.

Mónica Raiola como tía de Tito.

Malena Sánchez como Romina.

Martín Banegas como policía.

Tráiler de la película Inseparables