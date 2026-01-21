Netflix: la serie turca de época que cautivó al público y se convirtió en un éxito global

Como parte de las numerosas ofertas que se muestran mediante su plataforma, desde Netflix figura una serie turca que, sin duda alguna, te atrapará de principio a fin. La primera temporada de la ficción en cuestión salió durante el 2021 y cuenta con 10 capítulos en total que no duran más de 60 minutos.

Luego, debido al éxito recaudado previamente, sacaron la segunda temporada en 2023, y esta cuenta con un total de 10 capítulos. En cuanto al género se refiere, la serie es un drama de época que contiene elementos de misterio, tensiones sociales y un contexto histórico profundo.

La serie previamente referenciada se llama el Club Estambul y de tal manera figura en Netflix, aunque su título original es Kulüp.

La serie recomendada tiene 14 episodios en total.

De qué trata la serie Club Estambul T1

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta serie es un drama ambientado en la vibrante y convulsionada Estambul de los años 50, una época marcada por tensiones sociales y profundas desigualdades. La historia principal gira en torno a Matilda, una mujer que intenta rehacer su vida tras recuperar la libertad y que encuentra trabajo en un prestigioso club nocturno, un espacio tan deslumbrante como peligroso.

Mientras enfrenta un entorno dominado por ambiciones, secretos y luchas de poder, la protagonista de la serie de Netflix carga con una deuda emocional pendiente: reconstruir el vínculo con una hija a la que apenas conoce. A medida que ambas se acercan, la ficción explora temas como la maternidad, la identidad, la pertenencia y la redención, mostrando cómo el pasado y el presente se entrelazan en un contexto social hostil donde cada decisión puede cambiarlo todo.

Reparto de la serie Club Estambul T1

Gökçe Bahadır como Matilda Aseo.

Asude Kalebek como Raşel Aseo.

Barış Arduç como İsmet Denizer.

Salih Bademci como Selim Songür.

Metin Akdülger como Orhan Şahin.

Fırat Tanış como Çelebi.

Suzan Kardeş como la madre de Orhan

Hülya Duyar como la madre de İsmet

Murat Garibağaoğlu como David.

İlker Kılıç como Mordo.

Valeria Lakhina como Diana.

Doğanay Ünal como Bahtiyar.

İştar Gökseven como Ali Şeker.

Merve Şeyma Zengin como Tasula.

Tráiler de la serie Club Estambul T1