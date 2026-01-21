El k-drama de 16 capítulos que llegó a Netflix y se convirtió en un éxito total

Debido a la popularidad de las ficciones coreanas, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una producción que, tras su debut oficial, se convirtió en un éxito total. La serie en cuestión primeramente fue lanzada en el canal jTBC y, luego, el servicio de streaming más popular de la Argentina, la sumó a su plataforma.

En ese contexto, desde Netflix destacan que esta propuesta fue estrenada en el año 2023, pero su fama sigue vigente en la actualidad. La serie que se mencionará a continuación cuenta con 16 capítulos en total que duran menos de dos horas cada uno.

Se trata del K-drama El interés del amor, una popular serie coreana que está basada en la novela del mismo nombre escrita por Lee Hyuk-jin.

La serie de Netflix sugerida es surcoreana.

De qué trata la serie El interés del amor

De acuerdo con la reseña de Netflix, la serie sugerida es un drama romántico que explora las relaciones sentimentales desde una mirada realista y emocionalmente compleja. Esta ficción está ambientada en una sucursal bancaria y sigue a cuatro personas que trabajan juntas y que, a pesar de compartir un mismo espacio, viven el amor de maneras muy distintas, marcadas por sus experiencias personales, ambiciones y heridas del pasado.

A lo largo de la historia que se proyecta por la pantalla de Netflix, los vínculos se tensan, las decisiones se vuelven cada vez más difíciles y los sentimientos no correspondidos, los celos y las contradicciones humanas ocupan un lugar central, planteando una reflexión sobre cuánto estamos dispuestos a arriesgar cuando el amor entra en juego.

El K-Drama sugerido se llama El interés del amor.

Reparto de la serie El interés del amor

Moon Ga-young (Ahn Soo-young).

Yoo Yeon-seok (Ha Sang-soo).

Geum Sae-rok (Park Mi-kyung).

Jung Ga-ram (Jung Jong-hyun).

Moon Seong-hyun (Sang-soo en su adolescencia).

Jung Jae-sung (Yook Si-kyung, director de la sucursal).

Lee Hwa-ryong (No Tae-pyung, subdirector).

Oh Dong-min (Yang Seok-hyun).

Moon Tae-yoo (Kyung-pil).

Lee Si-hoon (Ma Doo-shik).

Park Hyung-soo (Lee Koo-il).

Yang Cho-ah (Seo Min-hee).

Cho In (Bae Eun-jung).

Oh So-hyun (Kim Ji-yoon).

Tráiler de la serie El interés del amor