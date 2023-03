Premios Oscars 2023: por qué Lady Gaga no presentará su canción en la premiación

El domingo 12 de marzos serán la 95.ª edición de los Premios Oscar, siendo uno de los eventos más esperados por el mundo del cine. Por eso, la organización no quiere que ningún detalle quede a la improvisación.

Sin embargo, a pocas horas de la premiación, Lady Gaga se rumoreaba que no estará presente en los premios Oscar y tampoco realizara un show en vivo. Siendo la única de las nominadas a Mejor Canción Original, por la canción Hold My Hand de la película Top Gun: Maverick.

A través de una nota de prensa, el director de los Premios Oscas, Glenn Weiss, puso fin a las sospechas sobre la presencia de la cantante. Confirmando que la cantante no iba a estar presente para efectuar la interpretación de la canción nominada, aunque no se descarta que pueda aparecer por videollamada.

¿Por qué Lady Gaga no estará en los Premios Oscar 2023?

La principal razón por la que Lady Gaga no va a estar en los Oscar es su ritmo de trabajo, ya que las grabaciones de la secuela de El Joker impidió que pudiera preparar un show a la altura de la academia.

Esta hubiese sido la tercera actuación de Lady Gaga. Su primera actuación fue con el tema Til It Happens to You, de la película “The Haunting Ground”, y la segunda con la cancion “Star is Born” de la cual fue ganadora.

¿Quién reemplazará a Lady Gaga en los Premios Oscar 2023?

El cantante que reemplazara a Lady Gaga en los Oscar, será Lenny Kravitz. Él se encargará de armar el homenaje “In Memoriam” de la Academia. Este homenaje es un espacio donde se recuerda a los miembros de la industria cinematográfica fallecidos en el último año.