Los Premios Oscar 2025 estuvieron marcados por sorpresas, homenajes y momentos históricos. Tras el revuelo generado por Emilia Pérez, la película brasileña “I’m Still Here” ganó el premio a Mejor Película Extranjera, el primer Oscar para el país sudamericano.

"Esto va para una mujer que, tras una pérdida sufrida durante un régimen autoritario, decidió no doblegarse. Y resistir. Así que este premio va para ella. Y va para las dos extraordinarias mujeres que le dieron vida, Fernanda Torres y Fernanda Montenegro", aseveró el director de la cinta, Walter Saller, en su discurso de agradecimiento.

De qué se trata I’m Still Here, la cinta brasileña ganadora del Premio Oscar 2025

“I’m Still Here” transcurre durante la dictadura militar en Brasil y sigue la historia de Eunice Paiva, una mujer que se ve obligada a luchar por su familia tras la detención de su esposo. Ante la incertidumbre sobre el paradero de Rubens, Eunice asume el rol de “líder” en su hogar en medio de un contexto de violencia y represión.

Premios Oscar 2025: I’m Still Here, la película brasileña que venció a Emilia Pérez como Mejor Película Internacional

La película presenta la historia desde dos panoramas. En principio, refleja a una familia que busca la felicidad y tranquilidad en el corazón de una fuerte censura. Luego de ello, con la detención del matrimonio, se ahonda más a fondo sobre la realidad en ese entonces en la comunidad brasileña.

La historia detrás de I’m Still Here y su repercusión mundial

Ahora bien, la cinta adapta la historia real presentada en el libro "Ainda Estou Aqui“, donde Marcelo Rubens Paiva, hijo de Eunice, relata la historia detrás de la desaparición de su padre en tiempos de dictadura por ser considerado una persona “desestabilizadora”.

Rubens Paiva era un ingeniero que avocaba en contra la corrupción. Cuando ocurrió el golpe de Estado en los 60, decidió abandonar su país por seguridad. Sin embargo, meses después regresó con su familia y fue detenido en 1971 junto con su esposa e hija de 15 años por supuesta implicación con la guerrilla.

Eunice estuvo detenida por varios días en aislamiento y al salir, se dio cuenta de que a Rubens se lo habían llevado a un paradero desconocido. Eso llevó a que ella tuviese que seguir su camino sin su esposo para proteger a sus pequeños.

Premios Oscar 2025: dónde ver I’m Still Here

Finalmente, I’m Still Here se encuentra disponibles en todos los cines argentinos. En caso de no llegar a las salas de cines, los usuarios pueden verla a través de la plataforma MUBI.