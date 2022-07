Pipa es una película argentina protagonizada por Luisana Lopilato que se estrenará el próximo 27 de julio en la plataforma de streaming Netflix.

El filme se trata de la tercera y última película de la trilogía del mismo director, compuesta por Perdida (2018) y La corazonada (2020), basadas en los libros de Florencia Etcheves.

Pipa narra la historia de Manuela “Pipa” Pelari (Lopilato), una ex oficial de policía quien decide alejarse de Buenos Aires y mudarse a un pueblo en La Quebrada, luego de haber liberado a una proxeneta. Lejos de ser recibida con calma norteña, la mujer se verá prontamente envuelta en la investigación de un homicidio de clase.

El elenco del film está compuesto por su mencionada protagonista, Mauricio Paniagua quien dará vida a Rufino el oficial a cargo de la investigación e interés romántico de Pipa, Inés Estévez como Etelvina una siniestra mujer feudal, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín del Cerro y Santiago Artemis.

Inés Estévez y Mauricio Paniagua en exclusiva con VíaPaís

- ¿Cómo fue, Inés, el proceso de interpretación de Etelvina, una femineidad tan poderosa y siniestra y a la vez maternal?

- Inés: “La has descrito perfectamente. Muy poderosa. Muy siniestra e inescrupulosa. Como como actriz, profesora y coach, en general siempre recomiendo no juzgar al personaje que se va a encarnar, porque sino uno no podría encarnar un asesino serial. Y por el contrario intento comprenderla, contarme a mí misma las cosas que no existen en la historia, que es que la llevó a necesitar ocupar un puesto de tanto poder, que sacrificó a nivel personal, etc.”

“Es algo esbozado muy sutilmente en Pipa, esa dualidad entre ocuparse de sus hijos y a la vez, resignar una verdadera protección sobre ellos en función de no resignar poder. Es un personaje con muchas contradicciones y eso lo enriquece. Así que fue hermoso recibir la propuesta de interpretarla.”

- Etelvina es un personaje muy diferente a los que estamos acostumbrados como público verte encarnar ¿Cómo imaginás que será recibida por parte tanto de tus seguidores como del público argentino en general?

- Inés: “Eso es un gran interrogante que ni siquiera me hago. Es como que disfruto mucho en el trayecto, mientras estoy encarnando el rol, lo disfruto muchísimo y después lo entrego. Así que no, no me hice esa pregunta.”

“Igualmente, espero que sí, que sea bien recibido. No por mi desempeño del rol en sí, sino porque me parece que esta todo muy bien enclaustrado dentro de la película y que todos los personajes son funcionales al resto. Me parece que, en ese sentido y en todos, la película es tan acabada, tan fluida y tan perfecta que yo supongo que a la gente le va a gustar, que la va a disfrutar muchísimo, no? La película te tiene en vilo de principio a fin”.

- ¿Qué preguntas te surgieron, entonces, a lo largo del proceso de interpretación?

- Inés: “No me hice muchas preguntas. El guion estaba tan bien escrito, el personaje estaba tan bien desarrollado que tenía respuestas más que preguntas. No, no tenía grandes preguntas. Se hizo un trabajo de mesa por un tiempo, el director y con la productora, hubo charlas al principio para terminar de afirmar ciertos conceptos y después fue simplemente ejercerlo al rol.”

“Así que fue muy interesante. Es un personaje reconocible dentro de ese sistema “feudal”. Esa diferenciación social tan marcada de esos lugares en nuestro país, desgraciadamente. Pero no, no había ninguna fisura en el guion, así que fue muy fácil abordarlo.”

- Pipa es la tercera película de la trilogía dirigida por Alejandro Montiel, y, si bien el personaje de Rufino es parte del nuevo elenco, es sin dudas protagonista junto a Luisana Lopilato. ¿Cómo fue, Mauricio, el proceso de dar vida a un personaje tan crucial pero con la historia ya sobre su final?

- Mauricio: “La verdad es que primero el personaje de Pipa lleva la batuta, maneja a todos los que venimos acompañando en esta película y, Rufino Jerez se acopla en este acompañamiento con todos los otros actores y actrices.

“Rufino Jerez es un cabo que recién arranca en la fuerza y esta transitando el derecho de piso, como se dice en cualquier oficio. Cuando arranca, encuentra en Pipa una complicidad que al principio se va desarrollando y después bueno, resulta en un amorío entre ellos, que es utilizado, también, para avanzar en la investigación.”

“A mí me gustó mucho la complicidad que logra Pipa para con Rufino, porque fue un trabajo en equipo de Luisana y mío, entonces lograr eso fue muy gratificante.”

“Después, me gustaría resaltar el tema del acento norteño que todo el elenco tuvo que incorporar, trabajamos duro y viendo la película eso se nota. Es lindo escucharlo, verlo y decir ‘Ah, estoy en la misma película’, hay un verosímil claro. Y bueno, después la película tiene de todo, acción, western, el suspenso que te lleva, te trae y te deja con ganas de más.”

- Si bien tu filmografía es más amplia contando con una participación en Cannes, en el país tu reconocimiento se da a partir de Monzón ¿Cómo crees que el público recibirá a tu personaje en Pipa?

- Mauricio: “No lo sé. Pero siento que es un personaje empático. Es, por así decirlo, el justiciero de esta película que acompaña a la justiciera. Verdaderamente es porque es en el acompañamiento de Pipa, que es quien lleva la película delante. Creo que van a haber cosas que gusten como otras cosas que no. A mí me gustó.”

- Por último, ¿cómo fue trabajar con Luisana, una estrella tan importante en Argentina?

- Mauricio: “Fue estupendo, tanto con ella como con el resto del elenco. Aunque a veces no coincidíamos en el rodaje porque eran tiempos de pandemia, donde había un protocolo que cumplir. Pero eso también es un galardón para toda la parte técnica, para todo lo que estaba por detrás de la cámara. Eso es valorable y gratificante.”

“Y Luisana es una actriz a todo terreno. Estaba en las escenas de acción, iba de acá para allá en el rodaje y, por sobre todo, es una muy pero muy buena compañera.”