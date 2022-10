Nintendo rompe el esquema y lanza su propio estudio de cine: ¿Qué películas podrían llegar?

En un mundo donde las plataformas de streaming le compiten cabeza a cabeza a las grandes compañías de cine, Nintendo se metió de lleno en el juego y lanza su propio estudio de cine. El dueño de la marca Mario, Zelda y varios videojuegos más que han sido a lo largo de la historia de los más exitosos comenzará a trabajar para estrenar en los próximos años sus primeros films.

La política para pisar firme en el mercado llega de la mano de la compra de Dynamo Pictures, una productora de cine y animación que ha lanzado películas como “Dragon Ball Super”, “One Piece”, “Resident Evil”, “Appleseed” y “Evangelion”, que han sido muy bien recibidas por los fanáticos. Asimismo, la empresa ha incursionado muy bien por el lado del anime, con entregas como “Yuri on Ice” y algunos cortos como “Pikmin” o el film “Earwing and the Witch”.

25 AÑOS DE MARIO. Todas las caras de la mascota de Nintendo a lo largo de los años.

Cuáles son los personajes de Nintendo que podría llegar a la pantalla grande

Nintendo Pictures podría llevar cientos de personajes que podrían saltar de los videojuegos a la pantalla grande, pero la gran pregunta es cuáles realmente podrían tener éxito en un mundo que tiene tanta oferta de producciones. Samus de Matroid suena como para poder llegar a la pantalla grande, al igual que Star Fox, Donkey Kong, Kid Icarus, Pokémon, F-Zero, entre otros.

Arte del nuevo Zelda.

Sin embargo, la compañía ha puesto todos sus cañones, sobre todo los económicos, a comenzar desde el principio y todo el mundo sabe que el principio es Mario Bros. La película ya está confirmada que se estrenará el 7 de abril de 2023 y los actores que podrán su voz serán Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong.

Cabe destacar que Nintendo no es la primera empresa de videojuegos que se lanza al mundo del cine, ya que Playstation de Sony, ha aprovechado los éxitos de la saga de Uncharted y lo ha llevado a la pantalla grande en “Uncharted: Fuera del mapa” con Tom Holland de Nathan Drake y Mark Wahlberg como Victor Sullivan. Asimismo, “The Last Of Us”, también se lanzará, pero en formato, serie para el 2023 con Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal de Joel.