Netflix sumó a su plataforma la famosa película de Quentin Tarantino que cautivó a la crítica y dejó al público en shock

Durante las últimas horas, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una película estrenada en 2009 que sigue siendo tema de conversación en la actualidad. La cinta en cuestión fue dirigida por el cineasta estadounidense Quentin Tarantino y la trama se desarrolla en 2 horas y 33 minutos.

La película previamente referenciada se titula Bastardos sin gloria y, dentro de su trama, entrelaza la acción con la comedia negra y el drama policial. Esta apuesta audiovisual de Netflix fue muy aclamada por la crítica tras su estreno mundial y contó con la participación de actores de renombre como Brad Pitt.

De qué trata la película Bastardos sin gloria

Según la reseña oficial de la película, la trama principal entrelaza dos planes de venganza implacables contra el alto mando nazi. Por un lado, seguimos a los “Bastardos”, un escuadrón de soldados judíos estadounidenses liderado por el temerario Aldo Raine (Brad Pitt), cuya misión es sembrar el terror; por otro, la historia de Shosanna Dreyfus, una joven judía que planea incendiar su cine durante un estreno clave para aniquilar a los líderes del Reich.

En este laberinto de intriga y peligro, la película se convierte en un homenaje salvaje al cine bélico y al western, explorando distintos dilemas a través de la brutalidad y el deseo de redención. El conflicto alcanza una tensión asfixiante cuando ambos planes convergen en una noche donde el poder del cine se utiliza literalmente para reescribir el destino de la humanidad, mezclando comedia negra con un riesgo abismal.

Con un ritmo que te atrapará de principio a fin, la cinta utiliza errores históricos deliberados para crear una narrativa de traición y gloria que ha cautivado a la audiencia global. Es una experiencia visual impactante que se puede disfrutar este fin de semana, consolidándose como el éxito global definitivo de Tarantino.

Reparto de la película Bastardos sin gloria

Brad Pitt como Teniente Aldo Raine.

Christoph Waltz como Coronel Hans Landa.

Mélanie Laurent como Shosanna Dreyfus.

Diane Kruger como Bridget von Hammersmark.

Michael Fassbender como Teniente Archie Hicox.

Eli Roth como Sargento Donny Donowitz.

Daniel Brühl como Fredrick Zoller.

Til Schweiger como Sargento Hugo Stiglitz.

B.J. Novak como Smithson Utivich.

August Diehl como Mayor Hellstrom.

Tráiler de la película Bastardos sin gloria