Netflix: la dramática serie turca con ritmo frenético que enloqueció al mundo y se convirtió en un éxito absoluto

Existen múltiples propuestas atractivas en la actualidad que, sin duda alguna, han generado todo tipo de revuelos dentro de las redes sociales. Sin embargo, la serie de Netflix que se recomendará a continuación no se puede comparar con ninguna, por su impactante trama.

La ficción en cuestión estrenó su primera temporada durante el 2022, luego, para el 2023, lanzó una segunda edición. Ahora bien, debido al éxito del relato, Netflix decidió sacar la tercera temporada en 2024. Todas las ediciones referidas cuentan con 8 capítulos que duran entre 40 y 60 minutos cada uno.

La serie originalmente se llama Kuş Uçuşu, pero en Netflix sobresale con el siguiente título: Cómo vuela el cuervo. En cuanto al género se refiere, la historia entrelaza la intriga con el drama psicológico y de misterio.

La serie sugerida de Netflix es turca.

De qué trata la serie Como vuela el cuervo

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta serie narra el choque brutal entre Lale Kıran, una presentadora estrella consolidada, y Aslı, una joven becaria obsesionada que representa a la “Generación Z”.

La trama es un impactante duelo de egos: mientras Lale cree en el mérito y el trabajo duro, Aslı utiliza tácticas oscuras, mentiras y el poder de las redes sociales para intentar “volar” sobre ella y robarle su trono. Es un juego peligroso donde el deseo de poder justifica los actos más despiadados y los dilemas morales desaparecen ante la cámara.

Esta producción enloqueció a todos porque muestra lo que ocurre tras bambalinas: la envidia, los complots y el vacío de la fama. Es una historia de intriga pura que te atrapará de principio a fin, ideal para devorar en un solo fin de semana porque su ritmo es simplemente frenético.

La serie sugerida se titula Como vuela el cuervo.

Reparto de la serie Como vuela el cuervo

Birce Akalay como Lale Kıran.

Miray Daner como Aslı Tuna.

İbrahim Çelikkol como Kenan Sezgin.

Burak Yamantürk como Selim Kıran.

İrem Sak como Müge Türkmen.

Defne Kayalar como Gül Simin.

Demircan Kaçel como Yusuf Tunca.

Şifanur Gül como Güliz Tümer.

Merve Nil Güder como Mia.

Eren Çiğdem como Enver.

Elif Kurtaran como Melisa.

Merve Hazer como Nihan.

Tráiler de la serie Como vuela el cuervo