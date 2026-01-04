Netflix: la romántica serie polaca que desató la locura total con sus escenas subidas de tono y juegos prohibidos

El catálogo de ofertas de Netflix es muy amplio, por lo cual, existen películas y series que pueden estar “ocultas” a simple vista. Una de las tantas ficciones que no sobresale en la página principal, pero sí se encuentra en la plataforma de streaming más consumida de la Argentina, es la que se recomendará a continuación.

Esta serie polaca se estrenó durante el año 2022 y cuenta con 10 capítulos en total. La trama en general no es apta para menores de edad por las numerosas escenas subidas de tono que tiene y la historia explícita que desarrolla.

Por su parte, Netflix informa que esta serie resalta el romance adulto que se proyectaba en los años 70. La ficción previamente referenciada se llama Glitter y el título es genérico, por lo que, se visualiza de esa manera tanto en Polonia como en Argentina.

Netflix impulsó el contenido de su plataforma con una serie de 10 capítulos.

De qué trata Glitter, la serie polaca de Netflix

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, la trama principal de esta serie sigue a Helena, Polina y Marysia, tres mujeres de mundos distintos que coinciden en el lujoso hotel de la ciudad costera de Sopot. Ellas utilizan su belleza, inteligencia y sexualidad para escalar en un entorno dominado por hombres y espías del régimen que las tiene sometidas.

Mientras buscan la emancipación financiera y personal, se ven envueltas en una red de secretos políticos y traiciones amorosas que amenazan con apagar el brillo característico de cada una. Esta serie desarrolla una historia de empoderamiento, seducción y resiliencia que demuestra que, detrás de cada vestido de lentejuelas y cada noche de fiesta, existe una lucha feroz por la supervivencia y la identidad.

Con solo una temporada, la propuesta audiovisual de Netflix se convirtió en una joya que se puede ver rápidamente y que te dejará cuestionando el precio real de la libertad

La cautivadora serie de Netflix destacada se llama Glitter.

Reparto de la serie polaca Glitter

Magdalena Popławska como Helena.

Wiktoria Filus como Polina.

Matylda Giegżno como Marysia.

Bartłomiej Kotschedoff como Bogdan.

Jacek Koman como Adam.

Tráiler de la serie polaca Glitter