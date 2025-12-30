Netflix: la popular serie coreana con escenas explícitas y una trama espeluznante que está dentro de las tendencias mundiales

Tras los múltiples lanzamientos que se hicieron durante el año en curso, la crítica profesional armó su lista de recomendaciones globales y, dentro de esta, se encuentra una impactante serie surcoreana. La ficción en cuestión se estrenó en Netflix en febrero, pero fue en abril que sobresalió de manera significativa dentro de la plataforma.

La serie que se recomendará a continuación desarrolla una trama de misterio con elementos de drama, crudeza psicológica y escenas explícitas que te atraparán de principio a fin. Por su parte, Netflix informa que esta propuesta audiovisual tiene 16 capítulos en total y los mismos duran menos de 50 minutos.

La apuesta de Netflix que tanto se destacó desde el inicio del artículo se llama Rivalidad amistosa, aunque en algunas plataformas sobresale por su título original que sería Friendly Rivalry.

La popular serie de Netflix que es tendencia global se estrenó en febrero de 2025.

De qué trata la serie Rivalidad amistosa

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta serie sigue a Woo Seul-gi, una estudiante solitaria que se traslada a una prestigiosa escuela donde la competencia por las calificaciones es una cuestión de supervivencia. Allí, su vida da un giro radical cuando la chica más popular y perfecta del campus, Yoo Je-yi, decide convertirla en su “mejor amiga”.

Lo que parece un sueño para cualquier estudiante se transforma rápidamente en una pesadilla psicológica. La trama revela que la amabilidad de Je-yi es una fachada para una obsesión controladora y una manipulación abismal. Mientras Seul-gi intenta navegar por este nuevo mundo de privilegios, descubre que su predecesora en el puesto de “mejor amiga” murió en circunstancias misteriosas, dejando una pregunta aterradora en el aire: ¿Es Je-yi su salvadora o su verdugo?

Esta serie de Netflix explora los límites de la envidia, la soledad y la locura bajo la presión de la élite académica. Una ficción que te atrapará de principio a fin al mostrar cómo el deseo de pertenecer puede llevarnos a los rincones más oscuros de la traición.

La serie de Netflix destacada se llama Rivalidad amistosa.

Reparto de la serie Rivalidad amistosa

Lee Hye-ri como Yoo Je-yi.

Jung Soo-bin como Woo Seul-gi.

Kang Hye-won como Joo Hye-min.

Oh Woo-ri como Choi Kyung.

Tráiler de la serie Rivalidad amistosa