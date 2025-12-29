Netflix: la película británica basada en hechos reales que enloqueció a la crítica con una trama de lucha prohibida

Como parte de los éxitos más destacados de Netflix, figura una película que, hasta la fecha, sigue dando de qué hablar. La ficción es británica y, tras su debut, conquistó al mercado internacional por su impactante trama.

La película que se mencionará a continuación dura exactamente 115 minutos (1 hora y 55 minutos) y está basada en hechos reales. Concretamente, esta cinta destaca la odisea que tuvieron que enfrentar Jean Purdy, Robert Edwards y Patrick Steptoe, para lograr el nacimiento de Louise Joy Brown, el primer bebé probeta del mundo.

El film estrenado en 2024 se llama Joy, está ambientado en los años 60 y 70 y, después de su lanzamiento mundial, recibió múltiples elogios por parte de la crítica profesional, mismos que se sostienen en la actualidad.

La película sugerida de Netflix está basada en hechos reales.

De qué trata la película Joy

De acuerdo con la reseña que se refleja a través de la plataforma de Netflix, esta película narra la odisea de una enfermera, un científico y un cirujano que se atrevieron a desafiar a la iglesia y al estado para lograr lo imposible: el primer bebé probeta.

La trama que se presenta a través de la pantalla de Netflix es una espiral de intriga insoportable y sacrificios personales, donde el trío protagonista debe enfrentar la traición de sus colegas y el acoso constante de la prensa. El peligro de ser destruidos profesionalmente era abismal, pero su obsesión por dar esperanza a millones de familias crea una tensión que te mantiene al borde del colapso emocional en cada escena.

Mediante esta narrativa impactante de Netflix, vemos cómo el deseo de crear vida se convierte en una guerra abierta contra los prejuicios de los años 60 y 70. Los desafíos técnicos y los fracasos constantes generan una angustia que arrasó con las emociones de los espectadores, mostrando que el camino hacia el éxito total está lleno de dolor y perseverancia extrema.

La película de Netflix recomendada se llama Joy.

Reparto de la película Joy

Thomasin McKenzie es la brillante Jean Purdy.

James Norton interpreta al visionario Robert Edwards.

Bill Nighy da vida al carismático Patrick Steptoe.

Joanna Scanlan como Gladys May.

Charlie Murphy en el papel de Trisha.

Tanya Moodie como Muriel.

Rish Shah interpreta a Arun.

Douggie McMeekin como Arthur.

Tráiler de la película Joy