Cuál es el capítulo peor valorado de Stranger Things 5: la escena más polémica de la serie de Netflix

El pasado 25 de diciembre, Netflix estrenó el Volumen 2 de Stranger Things 5 y, aunque el Volumen 1 fue todo un éxito, lo cierto es que la situación no se replicó en esta ocasión. El servicio de streaming más consumido del mundo está en el punto de la mira por las escenas “innecesarias” que decidieron sumar en la serie.

Tal como se aprecia dentro de la narrativa de la ficción de Netflix, durante el episodio 7, Will Byers se declara abiertamente homosexual y, aunque esto supondría una escena que reflexiona sobre la inclusión, aceptación y crecimiento en general, la mayoría de los fanáticos de Stranger Things consideran que tal corte habría sido innecesario.

Incluso, de acuerdo con la tabla de clasificación de los capítulos difundida por IMDb, el episodio 7 de Stranger Things 5 fue el peor valorado de toda la ficción. Esto debido a que solo recaudó 5.9 puntos, mientras que el resto se sostiene sobre los 8 puntos.

Por el momento, las expectativas sobre el gran final de Stranger Things 5 son bajas, pero Matt y Ross Duffer ya han sorprendido en el pasado a los aficionados con giros inesperados presentados a través de la pantalla de Netflix.

Puntaje oficial de los capítulos de Stranger Things 5.

Repudian la actuación de Millie Bobby Brown en Stranger Things 5

Los fanáticos quedaron descontentos no solo con el desarrollo del Volumen 2 de Stranger Things 5, sino también con la actuación de Millie Bobby Brown.

De acuerdo con las críticas que se visibilizaron a través de las redes sociales, la actriz no realiza movimientos faciales durante la última temporada de la serie más aclamada de Netflix, por lo cual, muchos concluyen que habría sido debido a los procedimientos estéticos que esta se realizó en el rostro.

Por otra parte, hay quienes reflexionan sobre las actuaciones de la China Suárez, dando a entender que estas serían mejores que el rol desempeñado por Millie Bobby Brown durante el Volumen 2 de Stranger Things 5. Como si lo antes mencionado fuera poco, en medio de las múltiples críticas hacia Millie Bobby Brown, también se burlan del difícil trabajo que habrían realizado los creadores de la serie de Netflix al momento de grabar las escenas de la actriz.