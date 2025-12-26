Netflix: la serie neerlandesa de terror y drama psicológico que impresionó a la crítica y se convirtió en un éxito total

Para los aficionados de las tramas con elementos de terror y crimen, la serie que se mencionará a continuación será la opción perfecta si desean maratonear el fin de semana. Esta producción se encuentra disponible en Netflix y es neerlandesa.

En cuanto al género se refiere, la serie desarrolla una historia con elementos de terror, suspenso y drama psicológico que te atraparán de principio a fin. Aunado a ello, el servicio de streaming más consumido del mundo subraya que esta ficción tiene tan solo 8 capítulos.

La serie previamente referenciada y recomendada en este artículo se llama Ares. Esta propuesta audiovisual de Netflix se estrenó durante el 2020, pero su trama sigue dando de qué hablar en la actualidad.

La serie de Netflix sugerida tiene 8 capítulos en total.

De qué trata la serie Ares

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta serie sigue a Rosa Steenwijk, una joven estudiante de medicina que, en su búsqueda de éxito y pertenencia, cae en la red de una sociedad secreta centenaria donde el deseo de poder no tienen límites.

La trama estalla cuando Rosa descubre que entrar en este círculo de élite no es solo cuestión de estatus, sino que implica una traición a su propia humanidad. Lo que comienza como una oportunidad académica se transforma en un gran conflicto, donde los miembros de “Ares” deben enfrentar sus crímenes pasados a través de rituales de una naturaleza peligrosa y sangrienta.

El conflicto mencionado escala de nivel cuando la protagonista se adentra en los sótanos de la organización, descubriendo que la riqueza de su país ha sido construida sobre un secreto sobrenatural de escenas explícitas y macabras.

Esta serie de Netflix desarrolla una narrativa de intriga absoluta que te mantendrá cuestionando cada sombra y cada intención de los poderosos hasta el último segundo.

La serie de Netflix recomendada se llama Ares.

Reparto de la serie Ares

Jade Olieberg como la ambiciosa Rosa Steenwijk.

Tobias Kersloot interpretando al atormentado Jacob Wessels.

Lisa Smit como la enigmática Carmen Zwanenburg.

Robin Boissevain en el papel de Roderick van Hall.

Frieda Barnhard encarnando a Fleur Borms.

Hans Kesting como el influyente Maurits Zwanenburg y Rifka Lodeizen como Hester de Hoogh completan este reparto de lujo.

Tráiler de la serie Ares