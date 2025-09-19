Netflix: la serie francesa de 16 capítulos que dominó las tendencias y se convirtió en una de las más vistas

Con el pasar de los años, Netflix ha sabido cómo reconocer las preferencias de su audiencia. Sin embargo, para variar dentro del catálogo, no solo ofrece películas y series que se relacionen con los gustos de los usuarios, sino que, además, sumó nuevas propuestas con el fin ir “probando”.

Un claro ejemplo de ello se evidenció durante el año 2016, cuando Netflix estrenó su primera serie francesa con el audio francés correspondiente y esa decisión causó tanto impactó que, años más tarde (en el 2018), lanzaron una segunda temporada de la misma.

La serie de Netflix en cuestión causó revuelo entre los suscriptores.

En cuanto a los protagonistas se refiere, la serie de Netflix que se mencionará a continuación cuenta con un destacado elenco del que se desprenden figuras como Gérard Depardieu y Benoît Magimel, dos importantes estrellas del mundo actoral.

Ahora bien, la serie referida se llama Marseille y dentro de la trama de la misma se refleja el género de drama político, intriga, suspenso y thriller. No obstante, la producción francesa refleja de forma significativa lo que es vivir sumergido en la corrupción, las traiciones en el ámbito político y la ambición que, con los años, crece con base en la posición en la que se encuentre cada cual.

De qué trata Marseille, la serie de 16 capítulos que se robó todas las miradas

De acuerdo con la sinopsis destacada en Netflix, la serie francesa recomendada en este artículo sigue de cerca la vida de Robert Taro, un alcalde que ha gobernado la ciudad de Marsella por 25 años y, repentinamente, es enfrentado por el que sería su sucesor.

La serie sugerida se estrenó durante el 2016.

Lucas Barrès se desprende del vínculo que en su momento lo unió a Robert y empieza a forjar su propio camino político en medio de mentiras, engaños y mucha corrupción. No obstante, la serie de Netflix también visibiliza como las alianzas peligrosas y los secretos en la política pueden ser un arma de doble filo que podría ser usada tanto para el bien, como para el mal.

Los políticos referidos luchan por obtener el control de la ciudad y, el resultado final de la trama de la serie de Netflix, sin duda alguna, te dejará en shock.

TRÁILER