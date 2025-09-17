Netflix: la dramática película con tintes de sátira bélica que cautiva a todos y está entre las más vistas

Las películas estadounidenses nunca han dejado de estar en tendencia debido a los impactantes dramas que suelen desarrollarse dentro de las mismas. Por la acotación antes realizada, Netflix sigue sumando dentro de su plataforma ofertas atractivas para sus consumidores.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando Netflix agregó a su plataforma una película estadounidense de comedia dramática y crimen, la cual además tiene tintes de sátira bélica que, sin duda alguna, le dan un toque especial a la trama.

La película que Netflix sumó a su catálogo se estrenó el 3 de agosto de 2016, pero el servicio de streaming más consumido del mundo la anexó el 13 de septiembre de 2025.

La película de Netflix recomendada dura 1 hora y 54 minutos.

Ahora bien, originalmente la película de Netflix referida se titula War Dogs, pero en Latinoamérica su título destaca como Amigos de armas.

De qué trata “Amigos de Armas”, la película de Netflix que todos están viendo

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, Amigos de Armas relata la historia de dos amigos de infancia que se reencuentran en Miami y, de forma repentina, terminan involucrándose en un arriesgado negocio muy lucrativo.

El negocio en cuestión consiste en venderle armas al gobierno de Estados Unidos en medio de la guerra de Irak y Afganistán. Como es de suponer, los protagonistas de Netflix se aprovechan al máximo de los vacíos legales para realizar los contratos correspondientes y así sumar una fortuna en poco tiempo.

Cuando el negocio va en ascenso, la ambición y los excesos de los protagonistas de Netflix se visibilizan de forma significativa y entonces empiezan a destacar los riesgos de tal empleo: los fraudes, la corrupción, las mafias, las traiciones y las consecuencias legales que, posteriormente, se imponen en la trama de manera sorprendente.

Con la propuesta antes destacada, Netflix impulsó su audiencia y generó interés en las producciones estadounidenses que complementan géneros de comedia, crimen y sátira bélica.

