Netflix: la serie española de 8 capítulos que revolucionó al mundo con una fuerte trama de terror psicológico

Netflix desenterró una de sus series más aclamadas por la crítica para actualizar su catálogo de ofertas y complacer a toda su audiencia. La ficción en cuestión es de origen español y se estrenó en 2022, pero sigue causando todo tipo de revuelos en la actualidad.

La producción referida cuenta con 8 capítulos en total que duran menos de 60 minutos cada uno y, en la trama, sobresalen los elementos de terror, horror, fantasía y hechos sobrenaturales.

La serie que tanto se mencionó previamente se llama Feria: The Darkest Light, lo que al español se traduciría como Feria: La luz más oscura y no está basada en hechos reales.

De qué trata la serie Feria: The Darkest Light

La reseña oficial de Netflix destaca que la trama principal de esta serie se centra en las hermanas Sofía y Eva, quienes viven en un pequeño y aparentemente pueblo tranquilo de Andalucía (esto a mediados de los años 90).

La vida de las protagonistas principales de la serie da un giro inesperado cuando sus padres desaparecen misteriosamente. Este suceso revela un secreto macabro: los padres de las jóvenes son señalados como los responsables de un terrible ritual sectario que culminó en la muerte de 23 personas.

A partir de ahí, las hermanas deben lidiar con el odio del pueblo y una realidad aún más peligrosa: la posibilidad de que el mal no haya desaparecido, sino que esté conectado a ellas. La serie desarrolla una carrera contra el tiempo para descubrir la verdad y evitar que una oscura entidad termine el trabajo iniciado en el pasado.

Reparto de la serie Feria: The Darkest Light

Carla Campra como Sofía.

Ana Tomeno en el papel de Eva.

Álvaro Rico como Marcos.

Marta Nieto dando vida a Elena.

Patricia López Arnaiz como Sandra.

Ángela Cremonte interpretando a Blanca.

