Netflix: la escalofriante película de Dakota Fanning con una trama de horror explícito que enloqueció a millones

Aunque en la época navideña las ficciones de amor y comedia lideran las tendencias globales, hay quienes prefieren series o películas de terror y misterio. Para los aficionados del suspenso, Netflix empezó a destacar una exitosa trama que fue lanzada durante el 2024.

Pese al año de lanzamiento referido, la película que próximamente se mencionará en este artículo sigue impactando de manera significativa en la actualidad. La ficción dura 1 hora con 42 minutos, lo cual la hace perfecta para ver durante el fin de semana.

La película referenciada se llama Observados y, dentro del relato que desarrolla la misma, sobresale el terror, el misterio y los elementos sobrenaturales. La ficción no está basada en hechos reales, es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por A.M.Shine.

De qué trata la película Observados

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la historia de la película se centra en Mina, una joven artista que queda varada en un extenso y peligroso bosque en el oeste de Irlanda. Este no es un bosque cualquiera, es un lugar donde las reglas de la realidad se tuercen y la intriga se vuelve abismal.

Durante el transcurso de la trama, la protagonista de la película encuentra refugio con tres extraños que viven aislados en un lugar de hormigón. El problema es que estos extraños tienen una regla de vida: cada noche, son observados y vigilados por misteriosas criaturas que viven en el bosque y que solo pueden verlos, pero ellos no pueden ver a las criaturas en cuestión.

El conflicto más destacado de la película de Netflix se centra en la lucha por la supervivencia de los personajes. Esto mientras que la trama explora la traición inherente al aislamiento y el deseo de escapar de una prisión invisible.

Reparto de la película Observados

Dakota Fanning como Mina.

Georgina Campbell como Ciara.

Olwen Fouéré como Madeline.

Alistair Brammer como Daniel.

Tráiler de la película Observados