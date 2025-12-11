Dónde y cuándo ver la quinta temporada de Emily en París que promete robarse la atención de todos y ser un éxito mundial

Emily en París es una de las series más exitosas de esta última década por la impecable trama que se desarrolla dentro de la misma. Tras los múltiples éxitos recaudados en años anteriores, se confirmó de manera oficial el estreno de la quinta temporada.

Durante el 2020, Netflix sorprendió con la primera temporada de Emily en París. Luego, para el 2021 lanzaron la segunda y, en el 2022, la tercera. Como parte de la una misma historia, la plataforma de streaming estrenó la cuarta temporada en 2024 y planea cerrar el año por todo lo alto con la quinta.

La quinta temporada de Emily en París se estrenará en Netflix este 18 de diciembre y contará con 10 capítulos en total, al igual que las ediciones anteriores. Para esta nueva apuesta volverán algunos icónicos personajes de la trama y, además, se sumarán nuevas figuras que prometen dar mucho de qué hablar.

Emily en París se estrenará muy pronto por la pantalla de Netflix.

De qué trata Emily en París 5

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama se desarrollará en Roma, debido a que Emily estará al frente de Agence Grateau. La protagonista de la serie enfrentará múltiples desafíos laborales y personales que la harán replantearse su vida y las decisiones que tomó.

Emily, quien parece tener el control de todo después de mudarse a Italia, atravesará por una nueva desilusión amorosa mientras que, en simultáneo, un secreto amenaza con romper sus relaciones más cercanas, ¿podrá la protagonista de la serie de Netflix superar estos nuevos y dramáticos obstáculos? Se sabrá próximamente.

Imagen promocional de Emily en París 5.

Reparto de la serie Emily en París 5

Lily Collins como Emily Cooper.

Philippine Leroy como Sylvie Grateau.

Ashley Park como Mindy Chen.

Lucas Bravo como Gabriel.

Samuel Arnold como Julien.

Bruno Gouery como Luc.

William Abadie como Antoine Lambert.

Lucien Laviscount como Alfie.

Eugenio Franceschini como Marcello.

Thalia Besson como Genevieve.

Paul Forman como Nico.

Arnaud Binard como Laurent G.

Minnie Driver como Princess Jane.

Bryan Greenberg como Jake.

Michèle Laroque como Yvette.

Tráiler de la quinta temporada de Emily en París