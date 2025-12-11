Netflix: la película de drama y deseo que enloqueció al mundo con un dilema moral que te hará llorar por horas

Con la llegada de la época más significativa del año, Netflix empezó a desenterrar ficciones que, tras su estreno mundial, se convirtieron en un éxito total, pero debido al lanzamiento de nuevas propuestas quedaron en el olvido. Tal es el caso de la película que se recomendará a continuación.

La cinta es de origen estadounidense y su trama se desarrolla en 1 hora con 36 minutos. En cuanto al género se refiere, la película destaca elementos de romance, conmoción y melodrama.

La película que se referenció previamente y que salió en el 2018 se llama Irreplaceable you, aunque en las plataformas de streaming como Netflix destaca como Y nadie más que tú.

De qué trata la película Irreplaceable you

Según la reseña ofrecida por Netflix, la historia de la película se centra en Abbie y Sam, dos almas gemelas que han estado juntas desde la infancia. Su vida perfecta está a punto de culminar en una boda de ensueño. De la nada, el mundo de ambos colapsa con una noticia devastadora que lo cambia todo.

Abbie, la protagonista de la película, se enfrenta a un dilema que desafía los límites del amor y la lealtad. Debido a la noticia recibida, se obsesiona con encontrar a la pareja perfecta para Sam. Esta búsqueda desesperada la lleva a enfrentarse a sus propios miedos y al concepto de traición por amor.

Reparto de la película Irreplaceable you

Gugu Mbatha-Raw como Abbie.

Michiel Huisman como Sam.

Christopher Walken como Myron.

Steve Coogan como Mitch.

Timothy Simons como Dominic.

Jacki Weaver como Estelle.

Kate McKinnon como Kate “Glass Half Full”.

Brian Tyree Henry como Benji.

Gayle Rankin como Mira.

Tráiler de la película Irreplaceable you