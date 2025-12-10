Prime Video: la película romántica que expone el peligro de las pasiones prohibidas con escenas subidas de tono

Tras el impacto que generaron las ficciones románticas durante estos últimos 11 meses, Prime Video visibilizó una película que captó la atención de todos de principio a fin. La cinta en cuestión es de origen italiano y francés y, la trama, se desarrolla en menos de 3 horas.

Más exactamente, el film tiene una duración de 124 minutos, lo que en líneas generales se traduciría a 2 horas con 4 minutos. En cuánto al género se refiere, la película contiene dentro de su trama mucho romance y erotismo psicológico.

La película referenciada previamente se llama Cegados por el sol, aunque en las plataformas de streaming como Prime Video puede encontrarse por su título original: A Bigger Splash.

La película recomendada dura 2 horas y 4 minutos.

De qué trata la película A Bigger Splash

Según la reseña ofrecida por Prime Video, la historia central de esta película arranca con un idílico, aunque tenso, retiro en la soleada isla italiana de Pantelleria. Allí encontramos a la icónica estrella de rock, Marianne Lane, recuperándose en estricto silencio vocal junto a su amante, el cineasta Paul. El ambiente es paradisíaco, pero la calma es solo la superficie de una olla a presión emocional.

El detonante de la catástrofe llega con la irrupción inesperada y caótica de Harry Hawkes, el antiguo productor y exnovio de Marianne. ¡Harry no viene solo! Lo acompaña su joven y seductora hija, Penelope “Pen” Lannier.

La llegada de estos dos personajes lo dinamita todo en la película de Prime Video. Harry, con su desbordante energía y su insistencia en revivir el pasado, siembra la duda y una peligrosa nostalgia en Marianne, mientras que su hija Pen, con su belleza indolente y su actitud desafiante, introduce una tensión sexual palpable que irradia directamente hacia Paul.

La historia que se destaca a través de la pantalla de Prime Video se transforma rápidamente en un complejo y mortal juego de seducción, celos y territorios marcados. Bajo el sol abrasador, la paz se desvanece, dando paso a una espiral de manipulación, deseo incontrolable y enfrentamientos cargados de resentimiento que terminan por llevar a los cuatro personajes a una situación impactante y sin retorno.

La película recomendada se llama A Bigger Splash.

Reparto de la película A Bigger Splash

Tilda Swinton como Marianne Lane.

Matthias Schoenaerts como Paul De Smedt.

Ralph Fiennes como Harry Hawkes.

Dakota Johnson como Penelope “Pen” Lannier.

Tráiler de la película A Bigger Splash